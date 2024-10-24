Збиття Іл-76 у Судані: Reuters повідомив, хто міг бути на борту літака

На місці інциденту було знайдено службове посвідчення, південноафриканські водійські права і прострочений паспорт Гранова

Одним із членів екіпажу збитого літака міг бути 67-річний Віктор Гранов, який пов’язаний з «торговцем смертю» Віктором Бутом

На літаку Іл-76, який бійці Сил швидкого реагування 21 жовтня збили в Судані, міг летіти російський бізнесмен Віктор Гранов. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в повстанській армії.

Як зазначає агентство, Іл-76 використовували для постачання зброї, боєприпасів і провізії в Ель-Фашир, де регулярна армія Судану вже кілька місяців відбиває атаки Сил швидкого реагування. За словами співрозмовника Reuters, літак якраз здійснював постачання, коли його збили.

Одним із членів екіпажу міг бути 67-річний Віктор Гранов. За даними правозахисників Amnesty International, він є бізнесменом і раніше був пов'язаний з Віктором Бутом, якого у 2022 році звільнили з американської в’язниці під час обміну з Росією. Гранов також керував двома авіакомпаніями, які звинуватили в порушенні ембарго на постачання зброї в Демократичну Республіку Конго.

Службове посвідчення, південноафриканські водійські права і прострочений паспорт Гранова знайшли на місці інциденту.

Кадри з місця подій. У Судані збито літак з громадянами рф pic.twitter.com/3R2qp13oSD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2024

Другим підозрюваним членом екіпажу є 33-річний Антон Селіванець, паспорт якого також знайшли на місці події. На своїх фотографіях в соціальних мережах Селіванець позує на тлі літаків Іл-76 з логотипом Всесвітньої продовольчої програми в аеропортах Ефіопії. У ВПП заявили, що той не є членом екіпажу чи підрядником їхньої організації.

Крім того, Reuters отримав відео, яке, як стверджують повстанці, зробили на мобільний телефон, що знайшли в уламках літака. Одного з чоловіків на відео ідентифікували як 61-річного росіянина Олександра Кабанова, який служив у російських Повітряно-десантних військах і кілька років провів в Африці, зокрема в Уганді, Судані та Південному Судані.

У Судані бунтівники збили вантажний літак Іл-76 з ймовірно росіянами на борту pic.twitter.com/ELD1QFlSZC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2024

Нагадаємо, у Судані було збито вантажний літак Іл-76, на борту якого перебували росіяни.

Як повідомлялося, в Росії впав літак на борту якого перебувало чотири людини. Один із членів екіпажу внаслідок інциденту загинув.

До слова, український літак F-16, ймовірно, збив російський винищувач Су-34. Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим випадком, коли російський пілотований винищувач був знищений літаком, наданим Україні західними партнерами.