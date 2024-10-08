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В РФ десятки «ветеранів» війни скоро стануть мерами та губернаторами – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В РФ десятки «ветеранів» війни скоро стануть мерами та губернаторами – ISW
В РФ «ветеранів» війни призначатимуть на керівні посади
фото з відкритих джерел

Росіяни хочуть в найближчі роки суттєво збільшити кількість колишніх військових у владних структурах

До 2026 року Кремль планує призначити на посади губернаторів та мерів колишніх військових, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті. 

Згідно з інформацією з російських джерел, Кремль має намір суттєво збільшити кількість ветеранів війни в Україні, які займають керівні посади в місцевих та регіональних органах влади Росії.

Сергій Кирієнко, заступник голови Адміністрації президента Росії, запевнив Володимира Путіна, що щонайменше 50 ветеранів, які повернулися з війни в Україні, отримають посади мерів і губернаторів у різних регіонах країни.

Призначення заплановані у рамках програми реінтеграції ветеранів «Час героїв» до 2026 року.

Водночас, у російських містах спостерігається тенденція до масових відставок мерів. Відзначається, що багато з них залишають свої посади через тиск з боку центральної влади та політичні обставини, пов'язані з війною в Україні. Ця ситуація може створити вакуум влади, який Кремль намагається заповнити, призначаючи на вищі посади людей, близьких до армії або ветеранів.

Аналітики ISW вважають, що з цими змінами російська влада намагається підвищити контроль над місцевими адміністраціями, що може призвести до посилення авторитарних тенденцій у управлінні країною. Інформація про нові призначення та відставки продовжує надходити, відображаючи загальний курс на військову мобілізацію та зміцнення влади на всіх рівнях.

Раніше стало відомо, що росіяни, які брали участь у війні проти України, після повернення додому вбили як мінімум 107 громадян Росії. Ще 100 вижили, але отримали тяжкі каліцтва. 

До слова, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті заявили, що російська влада продовжує розширювати соціальні пільги для російських військових. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити стратегію політики щодо ветеранів. Про це він заявив під час Міжнародного ветеранського форуму 22 серпня. Відповідний указ також з’явився на сайті Офісу президента.

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Теги: війна ISW росіяни пільги влада президент

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