Устелена квітами, школярів і туристів водять на екскурсії. Який вигляд тепер могила Фаріон (фото)

Ірина Фаріон похована на Личаківському кладовищі на центральній алеї

До могили мовознавці, науковиці та народної депутатки Ірини Фаріон, яку було вбито 19 липня, зараз водять екскурсії. Зокрема, кореспондент «Главкома» був присутнім на одній із них, де відвідувачам розповідали про мовознавицю.

Як відомо, Ірина Фаріон похована на Личаківському кладовищі у Львові на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

фото: Главком

фото: Главком

Могила з першого дня після поховання устелена квітами. Поруч стоять лампадки та світлини Фаріон з різних періодів її життя. По центру можна помітити слова: «Мова – це зброя». Також позаду хреста є два прапори: жовто-синій та червоно-чорний – революційний прапор ОУН.

фото: Главком

фото: Главком

На Личаківському кладовищі поховані видатні постаті України, зокрема: Іван Франко, Володимир Івасюк, Григорій Тютюнник, Соломія Крушельницька. Оскільки цвинтар є національним музеєм, вхідний квиток коштуватиме 80 грн для дорослих, 50 грн для студентів та дітей.

Вартість екскурсії залежить від кількості осіб: для групи до 10 осіб – 150 грн, для групи більше 10 осіб – 230 грн. Тривалість екскурсії – 1 година.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. 19 вересня у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон. Суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року.