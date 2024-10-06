Військовий назвав «найвигідніше» місце для заходу ворожих дронів з півночі

Для боротьби з російськими дронами ЗСУ активно застосовують усі наявні засоби

Курська область – найвигідніша ділянка для заходу російських дронів типу Shahed в Україну з півночі. Про це в етері телемаратону розповів речник Оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ» Вадим Мисник.

За його словами, росіяни вдаються до різних хитрощів, щоб обійти українську систему протиповітряної оборони: «Вони завжди змінюють висоти, маршрути, частоти».

Крім того, за словами речника, росіяни запускають БпЛА з глибини своєї території, що не дає змоги Силам оборони України працювати на випередження.

«Ми не завжди можемо дістатися саме до джерела, звідки вони приходять, тому нам дуже важлива далекобійна зброя», – пояснив військовий.

Для боротьби з російськими дронами ЗСУ активно застосовують усі наявні засоби, зокрема – радіоелектронної боротьби (РЕБ). Мисник додав, що «боротьба триває, і зараз Курська область стратегічний напрямок застосування ворогом авіаційних засобів».

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника.

Крім того, окупанти атакували Одесу. Агресор знову використав «Шахеди», внаслідок чого постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі.

До слова, 6 жовтня, українські військові на сході України отримали несподіваний подарунок: рідкісний безпілотник-невидимка російських ВКС С-70 «Охотник» упав з неба над містом Часів Яр. Ця подія стала важливим моментом у військових діях, адже Росія має лише кілька таких безпілотників, і тепер один із них або, принаймні, його уламки, опинився в руках України та її союзників.