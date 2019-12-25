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    У світі

    Збройна сутичка у Буркіна-Фасо призвела до сотні загиблих

    • Розсилка
    Збройна сутичка у Буркіна-Фасо призвела до сотні загиблих
    Фото: AFP

    Безпекова ситуація на півночі Буркіна-Фасо останнім часом суттєво погіршала

    Унаслідок нападу терористів на військову базу у Буркіна-Фасо знищили 80 нападників, при цьому загинули 7 силовиків.

    Про це повідомляє Xinhua із посиланням на Збройні сили країни.

    Зазначається, що велика група бойовиків здійснила одночасний напад на військову базу та цивільних у місті Арбінда на півночі країни. Військові знищили 80 нападників, однак втратили 7 осіб вбитими й понад 20 пораненими.

    Згодом стало відомо, що кількість загиблих серед цивільних сягнула 35 людей, з яких 31 жінка. Наразі залишається невідомо, де саме перебували загиблі під час нападу і чому так багато із жертв – жіночої статі.

    Безпекова ситуація на півночі Буркіна-Фасо останнім часом суттєво погіршала. В регіоні чи не щодня трапляються теракти, які сіють паніку в країні. Вже кілька тижнів Збройні сили Буркіна-Фасо проводять посилені наступальні операції як наземні, так і повітряні. Загалом з 2015 року теракти у країні забрали життя понад 700 людей, у тому числі 200 військових, а також зумовили вимушене переселення тисяч інших.

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    Як повідомлялося, у Берліні через підозрілий предмет евакуювали різдвяний ярмарок.

    Нагадаємо, у Сомалі, внаслідок вибуху біля готелю в місті Галькайо в районі Мудуг загинуло щонайменше семеро людей.

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