Збройна сутичка у Буркіна-Фасо призвела до сотні загиблих
Безпекова ситуація на півночі Буркіна-Фасо останнім часом суттєво погіршала
Унаслідок нападу терористів на військову базу у Буркіна-Фасо знищили 80 нападників, при цьому загинули 7 силовиків.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на Збройні сили країни.
Зазначається, що велика група бойовиків здійснила одночасний напад на військову базу та цивільних у місті Арбінда на півночі країни. Військові знищили 80 нападників, однак втратили 7 осіб вбитими й понад 20 пораненими.
Згодом стало відомо, що кількість загиблих серед цивільних сягнула 35 людей, з яких 31 жінка. Наразі залишається невідомо, де саме перебували загиблі під час нападу і чому так багато із жертв – жіночої статі.
Як повідомлялося, у Берліні через підозрілий предмет евакуювали різдвяний ярмарок.
Нагадаємо, у Сомалі, внаслідок вибуху біля готелю в місті Галькайо в районі Мудуг загинуло щонайменше семеро людей.