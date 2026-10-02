Втрати ворога станом на 2 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 388 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 520 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 2 жовтня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 2 жовтня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 2 жовтня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 2 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб;

танків – 12 388 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од.;

артилерійських систем – 50 592 (+37) од.;

РСЗВ – 2 175 (+1) од.;

засобів ППО – 1 683 (+0) од.;

літаків – 443 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од.;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 156 309 (+422) од.;

спеціальної техніки – 4 780 (+6) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 2 жовтня 2026 року