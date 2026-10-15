У Росії провели молебень для захисту від дронів після атаки на датацентр «Яндекс»

Храм зазначив, що місто та його Правобережжя переживають складний період через атаки дронів

Священники об’їхали вулиці Калуги з іконою та окропили їх святою водою після удару по найбільшому датацентру компанії

У російській Калузі проведено молебень із проханням захистити місто від атак безпілотників після удару по датацентру «Яндекса». Священники та парафіяни звернулися до Бога й Богородиці по допомогу, а після служби священнослужителі об’їхали частину міста з іконою та окропили вулиці святою водою. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Молебень відбувся 14 жовтня в парафії святого князя Володимира на Правобережжі Калуги перед іконою «Неопалима Купина», яку віряни вважають чудотворною. На сторінці храму у соцмережі «ВКонтакте» зазначили, що місто та його Правобережжя переживають складний період через атаки дронів.

«Саме в такі часи наші предки зверталися до Бога та Богородиці по заступництво й допомогу», – заявили священники.

Після служби священнослужителі об’їхали частину міста з іконою та окропили вулиці святою водою фото: росЗМІ

Після молебню настоятель храму Кирило Хланта разом зі священниками Дмитром Новиковим та Іллею Потьомкіним проїхали Правобережжям із образом Богородиці та окропили вулиці святою водою.

Як відомо, у ніч проти 9 жовтня безпілотники атакували датацентр російської компанії «Яндекс» у Калузі. За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено кілька модулів об'єкта, які нібито повністю виведені з ладу.

Нагадаємо, що 8 жовтня у російському місті Сасово Рязанської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території найбільшого датацентру компанії «Яндекс». За наявними повідомленнями, об'єкт повністю припинив роботу, а користувачі хмарної платформи Yandex Cloud зіткнулися з масштабними технічними збоями.

До слова, у ніч проти 9 жовтня безпілотники також атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві хімічної продукції, яку використовують у російській ракетній та авіаційній промисловості.