Зеленський провів низку зустрічей у Нью-Йорку

Президент Фінляндії, прем'єр Норвегії та глава України обговорили захист української енергетики від російських атак

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня у Нью-Йорку провів низку двосторонніх зустрічей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зустрілися з Алексом Стуббом і Йонасом Гаром Стере у Нью-Йорку. Фінляндія та Норвегія – дуже сильні наші партнери, і я дякую за змістовний обмін думками», – зауважив український лідер.

Президент Фінляндії, прем'єр Норвегії та глава України обговорили зимовий пакет допомоги і захист української енергетики від російських атак.

«Розповів також про перемовини й зустрічі з американською командою. Мир не має альтернативи. І Росію потрібно дотискати санкціями та підтримкою України, щоб вони це усвідомили. І сьогодні ж підписали з Алексом Drone Deal – важливий крок для спільного захисту наших людей та ще сильнішого партнерства між нашими країнами. Ми завжди готові ділитися тим, що допомогло нам захищати життя, з найближчими друзями», – додав Зеленський.

Зокрема, глава України зустрівся в ООН з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

«Поінформував про останні перемовини з американською стороною і пропозиції для деескалації, які зараз на столі. Звісно, Україна прагне миру як ніхто інший, і ми готові діяти дзеркально й не відповідати по енергетиці та експорту агресора, якщо буде відповідна готовність у Москві. Але поки замість готовності – російські удари балістикою та реактивними дронами, робимо все для захисту наших людей. І допомога Нідерландів – військова, енергетична, фінансова – дійсно допомагає зміцнити наші позиції», – наголосив Зеленський.

Також президент України з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі підписав двосторонню безпекову угоду.

«І сьогодні також є новий оборонний внесок Австралії на $60 мільйонів на енергетику, захисне обладнання та гуманітарну допомогу. Подякував за цю важливу допомогу та запевнив прем’єр-міністра, що Україна готова у відповідь ділитися нашим досвідом і технологіями.Також є новий санкційний пакет Австралії проти російських поплічників і суден тіньового флоту», – підкреслив глава України.

До слова, президент України Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. «Главком» зібрав ключові тези його промови у форматі текстової трансляції.