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Зеленський назвав умову для зняття санкцій із росіян

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський назвав умову для зняття санкцій із росіян
Президент також наголосив на важливості єдності західних країн в питанні санкцій
фото: Офіс президента України

Президент закликав ЄС не вилучати підсанкційних осіб зі списків до реальних кроків Москви до завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що персональні санкції проти росіян мають залишатися чинними, доки Москва не розпочне серйозні мирні переговори та не зробить конкретних кроків для завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Глава держави також подякував президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу, прем’єр-міністру Латвії Андрісу Кулбергсу та іншим партнерам України в ЄС за підтримку санкційної політики.

«Світові потрібне не політичне вилучення із санкційних списків, а своєчасне й безумовне продовження персональних санкцій – доти, доки Москва не долучиться до серйозних мирних переговорів і не зробить конкретних кроків для завершення своєї війни проти України», – наголосив Зеленський.

За його словами, Росія продовжує атаки проти України, зокрема із застосуванням ударних дронів та балістичних ракет. На цьому тлі, переконаний президент, тиск на Москву має посилюватися, зокрема проти людей, які сприяють війні або отримують від неї вигоду.

«Кожен злочин проти мирних українців має ім’я. І поки ця війна триває, ці імена мають залишатися в санкційних списках», – заявив Зеленський. Президент також наголосив на важливості єдності країн Євросоюзу в питанні санкцій. За його словами, українські родини розраховують на солідарність європейських партнерів.

Напередодні Зеленський уже заявляв, що санкції проти російського бізнесу мають продовжувати діяти доти, доки триває війна. Він також наголошував, що російські підприємці, які сплачують податки до бюджету РФ, мають відчувати наслідки підтримки воєнної політики Кремля.

Водночас ЄС нині обговорює продовження санкцій проти Росії. За даними Reuters, серед пропозицій, які розглядають європейські дипломати, є можливе зняття санкцій із російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, тоді як обмеження щодо тисяч інших фізичних і юридичних осіб можуть залишитися чинними.

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Теги: Володимир Зеленський санкції війна переговори

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