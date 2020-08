Помпео засудив насильство на протестах у Білорусі

США занепокоєні ситуацією з виборами у Білорусі

Проведення президентських виборів у Білорусі у неділю, 9 серпня, викликає глибоку стурбованість у Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на сторінці у Twitter.

Помпео наголосив, що білоруські президентські вибори не були вільними та справедливими.

Вашингтон рішуче засуджує насильство над протестувальниками та затримання прихильників опозиції у Білорусі.

«Ми підтримуємо демократичне прагнення народу Білорусі», - додав він.

The conduct of the August 9 presidential elections in Belarus is deeply concerning. They were not free or fair. The U.S. strongly condemns violence against protesters and the detention of opposition supporters. We support the democratic aspirations of the people of Belarus.