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    У світі

    Помпео засудив насильство на протестах у Білорусі

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    Майк Помпео заявив про відсутність свободи на виборах в Білорусі - Помпео засудив насильство на протестах у Білорусі
    Майк Помпео заявив про відсутність свободи на виборах в Білорусі

    США занепокоєні ситуацією з виборами у Білорусі

    Проведення президентських виборів у Білорусі у неділю, 9 серпня, викликає глибоку стурбованість у Сполучених Штатів Америки. 

    Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на сторінці у Twitter.

    Помпео наголосив, що білоруські президентські вибори не були вільними та справедливими.

     Вашингтон рішуче засуджує насильство над протестувальниками та затримання прихильників опозиції у Білорусі.

    «Ми підтримуємо демократичне прагнення народу Білорусі», - додав він.

    Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.

    У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

    До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

    Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

    Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

     Читайте також: 
    Білорусь правозахисники США вибори Олександр Лукашенко протест Майк Помпео Вашингтон
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