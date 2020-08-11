Помпео засудив насильство на протестах у Білорусі



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Майк Помпео заявив про відсутність свободи на виборах в Білорусі

США занепокоєні ситуацією з виборами у Білорусі

Проведення президентських виборів у Білорусі у неділю, 9 серпня, викликає глибоку стурбованість у Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на сторінці у Twitter.

Помпео наголосив, що білоруські президентські вибори не були вільними та справедливими.

Вашингтон рішуче засуджує насильство над протестувальниками та затримання прихильників опозиції у Білорусі.

«Ми підтримуємо демократичне прагнення народу Білорусі», - додав він.

The conduct of the August 9 presidential elections in Belarus is deeply concerning. They were not free or fair. The U.S. strongly condemns violence against protesters and the detention of opposition supporters. We support the democratic aspirations of the people of Belarus. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 10, 2020

Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.

У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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