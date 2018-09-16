Жителі Петербурга втретє за два тижні протестують проти пенсійної реформи



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Фото: @MBKhMedia Росгвардія на акції

У Росії продовжуються безплідні протести

У Петербурзі на Комсомольській площі проходить вже третя з початку вересня акція проти пенсійної реформи.

Акція планувалася на площі Леніна і не була узгоджена з владою, але перед самим її початком влада запропонувала провести мітинг на Комсомольській площі, і організатори погодилися.

Учасники акції мирно попрямували до погодженого місця в 900 метрах від площі Леніна. За попередніми даними, затримано двоє людей, всього в акції бере участь близько тисячі осіб.

Влада узгодила лише першу акцію: 2 вересня на площу вийшло близько тисячі комуністів. Наступну - 9-го вересня - оголосив штаб Олексія Навального, але за три дні до призначеної дати поруч із заявленим майданчиком - на площі Леніна біля Фінляндського вокзалу - прорвало трубу, яку, як стверджують в адміністрації міста, не ремонтували більше 100 років. Акцію заборонили під приводом ремонту, але опозиція змінювати плани відмовилася і вивела людей на площу до вокзалу. В ході жорстких затримань у відділеннях поліції виявилося більше 500 учасників, серед них багато неповнолітніх.

В Петербурге протестующие отбили женщину у ОМОНа. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/kz0AenS0hK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 16, 2018

Протестующие пришли в Свердловский сад. Там проходит согласованная акция обманутых дольщиков, и митингующие решили объединиться. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/hnffQgM5z1 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 16, 2018

Третя спроба виходить від місцевої протестної коаліції, куди входять депутати місцевої ради від «Яблука», «Справедливої Росія», ЛДПР, «Партії зростання» і активісти «Відкритої Росії». Захід, намічений на 16 вересня, адміністрація міста спочатку заборонила, пославшись на той же ремонт. У соцмережах злощасну вікову трубу прозвали «Цар-трубою».

Вранці 16 вересня в Петербурзі пройшов сильний дощ, але пізніше хмари розсіялися. Перед засадам акції на площу Леніна прибули співробітники Росгвардії.

Джерело: BBC