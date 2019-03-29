Макрон: вірогідність «жорсткого» Brexit різко зросла



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Президент Франції Еммануель Макрон

Ризик неврегульованого виходу Великої Британії з Європейського Союзу дуже різко зріст , заявив Макрон

Адміністрація французького президента Еммануеля Макрона заявила в п’ятницю, що ризик виходу Британії з ЄС без жодної угоди стрімко збільшився після того, як британський парламент утретє відхилив Brexit-угоду.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Макрона.

«Ризик неврегульованого виходу Великої Британії з Європейського Союзу дуже різко зріст унаслідок уже третього провалу британським парламентом голосування за відповідну угоду. Франція добре підготувалася до такого сценарію», - йдеться в повідомленні.

В Єлисейському палаці також зазначили, що тепер Лондон має шукати альтернативний план подальших дій, щоб уникнути «жорсткого» Brexit. Наприклад, проведення нових виборів, другого референдуму або ж розробка митного союзу.

Як повідомлялося, у п'ятницю Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

Сьогоднішнє голосування не було зобов'язуючим, тож не виключено, що парламент проведе ще одне наступного тижня

Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.

Цього тижня Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.