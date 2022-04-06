На Київщині кадирівці стріляли по всіх: історія про героїзм голови громади

Голову переховували люди по різним хатами, а вночі, в чорній хустці і масці вона розносила хліб старим і лежачим

В Іванкові кадирівці стріляли по всіх, шукали голову громади та нагадили у вазу. Окупанти на танках увійшли в село вже в 10 ранку 24 лютого. Історію про неймовірний героїзм голови Іванківської ОТГ Тетяни Свириденко розповіла нардепка від «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.

Як пише Сюмар, найбільше Таня запам’ятала вечір, коли кадирівці, під наркотою їздили вулицями міста і стріляли по всіх і по всьому кого бачили. Вона якраз побачила дівчинку на вулиці і встигла впасти на неї і прикрити чорним пальто… Вони стріляли лише на рівні очей. Так врятувалися.

«Фото Тані було у кожного окупанта. Її шукали, бо хотіли печатку під дозволом депортувати людей до Білорусі і Росії і аби вона повісила російський прапор… Врешті, російського прапору над Іванківською радою так і не з’явилося. Зате в деякі ночі окупації, там з’являвся наш, жовто-блакитний… І вранці його розстрілювали і знімали», – розповіла нардепка.

Коли окупанти пішли, голова ОТГ була шокована. Вони не просто вкрали речі з її кабінету і зробили там повний безлад. Вона знайшла фекалії у великій подаровані тарелі.

«І досі вона питає одне: яке «отродьє» здатне таке робити, хто вони такі, ці тварі?… Найбільше Таня щаслива, що в Іванкові всі ці дні пекли хліб і працювала лікарня. Там лікували поранених і робили кесарево», – додає Сюмар.

Депутатки Вікторія Сюмар та Ірина Геращенко довезли в Іванківську лікарню гуманітарну допомогу з Івано-Франківська, зібрану італійцями для українців.

Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків дій російських окупантів.

Зокрема, після звільнення Гостомеля від окупантів бійці ДСНС виявили пожежно-рятувальні частини міста у жахливому стані. Рятувальники почали ліквідовувати наслідки варварських дій російських окупантів у Гостомелі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.