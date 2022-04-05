The Economist: Путін жене в Україну тисячі «вагнерівців» не воювати, а з іншою метою

Росія може перекинути в Україну «вагнерівців» з Лівії і Центральноафриканської республіки

Залякування, жорстокі вбивства та тортури стануть основним завданням «вагнерівців» в Україні

У російському вторгненні в Україну беруть участь близько 190 тисяч кадрових військових, і залучення до нього тисяч найманців ПВК «Вагнер» (нині «Ліга») не зможе вплинути на результат війни. Але президент РФ Володимир Путін хоче використати найманців в Україні з іншою метою, пише The Economist.

Якщо раніше найманцями «Вагнера» могли стати люди з досвідом служби в силових структурах, які мають певні військові навички, то зараз у найманці беруть тих, кому раніше відмовляли через малий бойовий досвід чи сумнівне минуле. «Вони беруть усіх», - говорить російський журналіст Ілля Рождественський, який вивчає роботу російських ПВК.

Найманці, які прибули до України, ймовірно, не воюють з частинами регулярної російської армії, припускають журналісти. СБУ повідомляла, що групи «вагнерівців» відправляли до Києва для вбивства української влади. Кремль дійсно планував зміну влади у Києві на проросійську, але «бліцкриг» провалився. «Журналісти, які відстежують діяльність цієї групи, вважають, що їх використання для такої делікатної місії є малоймовірним», - наголошується в матеріалі.

Натомість найманців перекидають у тимчасово окуповані райони Донеччинии та Луганщини, вони мають посилити лави так званих «армійських корпусів», щоб спробувати прорвати оборону ЗСУ на сході. Міноборони Великої Британії 28 березня повідомило, що на Донбас можуть відправити понад тисячу найманців, включно з найвищим керівництвом ПВК «Вагнер».

«Навіть якщо до України прибуде більше російських найманців, їхній послужний список говорить про те, що вони можуть зробити внесок не так у динаміку конфлікту, як у наростаючий вал військових злочинів», - йдеться в матеріалі.

Саме залякування, жорстокі вбивства та тортури й стануть основним завданням «вагнерівців» в Україні, припускають журналісти, посилаючись на звірства найманців у Сирії та інших країнах.

Найманці, які прибувають зараз до України, схоже, не входять до основної групи «Вагнера», а приєднуються до нових спеціальних формувань, зазначає видання. «Вони використовують стару інфраструктуру «Вагнера» – базу, канали вербування. Але це не те, що ми звикли називати «Вагнером», - говорить російський журналіст Ілля Барабанов.

В Україні найманцям пропонують $2367 на місяць (понад 200 тисяч рублів). І це у кілька разів більше, ніж доходи солдатів регулярної армії.

Росія може перекинути в Україну «вагнерівців» з Лівії і Центральноафриканської республіки, але така ротація буде незначною, вважає Барабанов. Адже попри війну ПВК «Вагнер» продовжує виконувати інші «контракти» за кордоном.

Як повідомлялося, у Донецьку вже були помічені бойовики-«вагнерівці».

А перші докази присутності «вагнерівців» на території України, зокрема, загибелі представників цієї приватної військової компанії на фронтах російсько-української війни, з’явилися ще на початку березня.

Пізніше, 12 березня, в районі Новоукраїнки співробітники Служби безпеки України взяли в полон бойовика приватної військової компанії «Вагнер».

1 квітня стало відомо, що Збройні сили України знищили логістичну базу «вагнерівців» на Донбасі.