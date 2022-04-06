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    Події в Україні

    Убивства були сплановані. Держдеп підтверджує: Кремль і Путін чудово знали, що коїлось у Бучі

    Звірства на Київщині були навмисні &ndash; Блінкен - Убивства були сплановані. Держдеп підтверджує: Кремль і Путін чудово знали, що коїлось у Бучі
    Звірства на Київщині були навмисні – Блінкен
    фото з відкритих джерел

    Захід вимагає притягнути Росію до відповідальності за скоєні воєнні злочини

    Москва знала і навмисно проводила кампанію звірств у Бучі під Києвом. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам 5 квітня перед від’їздом на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, повідомляє «Радіо Свобода».

    «Те, що ми бачили в Бучі, не є випадковим актом злочинного підрозділу. Це навмисна кампанія: вбивати, катувати, ґвалтувати, чинити звірства. Повідомлення більш ніж заслуговують довіри, докази відкриті для світу», – сказав Блінкен.

    2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних.

    Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

    Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.

    Напередодні Зеленський показав Радбезу ООН наслідки російської окупації (відео).

    Як стало відомо, Франція надасть Україні допомогу в розслідуванні злочинів окупантів.

    Тим часом Росія повертає до України своїх катів, що чинили звірства в Бучі.

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    Теги: росія окупанти США НАТО ООН Свобода війна путін радіо Київщина Ірпінь Буча Україна окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Убивства були сплановані. Держдеп підтверджує: Кремль і Путін чудово знали, що коїлось у Бучі