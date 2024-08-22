ЗСУ продовжують тиск на Курському напрямку – ISW

Українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки

Українські військові повільно просуваються вперед Курській ділянці фронту

Напружені бої тривають на Курській ділянці фронту, де українські війська продовжують наступальні дії та досягають успіхів. 21 серпня ЗСУ просунулися вглиб населеного пункту Вишнівка та його околиць, а також утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Ці досягнення підтверджені геолокаційними кадрами та повідомленнями російських військових блогерів, які висловлюють занепокоєння щодо ситуації на фронті.

Російські підрозділи, зокрема 200-та гвардійська мотострілецька бригада, зазнають втрат і змушені відступати під тиском українських сил. Особливо напружена ситуація склалася в районі Мартинівки, де українські війська продовжують просуватися на північ від Суджі, створюючи загрозу оточення російських військ. Російські блогери повідомляють про те, що підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти вже опинилися в оточенні.

ЗСУ також досягли успіхів у районі Руської Конопельки, просунувшись до її південної частини. Це ще більше посилює загрозу оточення російських сил у Мартинівці та свідчить про ефективність українського наступу.

Загалом, ситуація на Курській ділянці фронту свідчить про активність та ініціативу українських військ. ЗСУ демонструють здатність просуватися вперед, завдавати втрат противнику та створювати загрозу оточення російських підрозділів. Російські військові блогери відкрито визнають успіхи української армії та висловлюють занепокоєння щодо подальшого розвитку подій.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися у Курській області – ISW.

До слова, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася у Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами.