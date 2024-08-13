Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Україна на Курщині ставить Росію перед вибором

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Захід підтримує курську операцію, у той час Росія втрачає контроль
фото: reuters.com

Чи створить зміна військового статусу-кво на Курщині нові умови для миру?

 

Про Курськ, декілька висновків.

•1•

Дії Сил оборони України у Курській області змінюють ситуацію військового статусу-кво (це зрозуміло, навіть, для невійськових) не стільки у кількісному, скільки у якісному вимірі. Тепер рос влада має обирати – продовжувати далі загарбницький наступ на територію України, «розмиваючи кордони», чи, все ж, думати про власний кордон.

Якщо раніше мова йшла про те, що російська влада, витрачаючи всі кошти на війну, діє у збиток власній інфраструктурі (застарілій, яка потребує модернізації), то тепер – взагалі йдеться про фізичний контроль над прикордонними територіями.

•2•

Посил України (військове керівництво якої вчора визнало дії ЗСУ у Курській області та заявило про контроль над 1000 км рос території) – чіткий і зрозумілий. Ми діємо не тому, що нам потрібні російські землі, а вирішуємо – військові та безпекові питання.

Оскільки Росія: а). наносить удари по Україні з прикордонних територій; б). хоче створити так звану «сіру зону» між окупованими українськими територіями та територіями, контрольованими Києвом, за рахунок українських же територій (попередньо зруйнованих та знелюднених).

•3•

Чітка позиція Заходу і навпаки бубоніння/мямлення Росії. Чи не вперше західні лідери/політики підтримали дії ЗСУ на території РФ, не ставлячи під сумнів доцільність таких дій і відзначаючи їх успішність. Це важливо, з огляду на присутність досить довгий час психологічного бар'єра на Заході щодо того, щоб вийти за межі стандартних оборонних дій, результатом чого стало обрання варіанту довгої війни, розтягнутої у часі (війни на виснаження).

Нинішня ситуація говорить на користь того, що на Заході з’явилася підтримка розуміння того, що створити запит на реальний мирний переговорний процес у Росії можна лише через зміну військового статусу-кво, і це поза сумнівом – хороша тенденція. І навпаки – реакція Росії свідчить про певну розгубленість і намагання «замилити» причини та наслідки, повʼязані саме з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. І це теж хороша ознака – раз рос влада у певному ступорі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія військові Україна Курщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше європейські ціни на газ зросли на тлі побоювань, що поставки буде порушено
Україна та РФ продовжать постачати газ до Європи на тлі боїв на Курщині – Bloomberg
Сьогодні, 09:40
Bild: «Велика атака шокувала Путіна. Україна хоче «дестабілізувати» Росію»
Путін шокований наступом на Курськ – Bild
Вчора, 10:01
Українські військові стверджують, що перебувають у російському селі Пороз
ЗСУ зайшли в село на Білгородщині (відео)
10 серпня, 16:56
Ураження човна «Ростов-на-Дону» ставить під сумнів можливість окупантів ремонтувати інші підводні човни
РФ наблизилася до втрати усіх субмарин у Чорному морі – Defense Express
4 серпня, 23:46
Ілля Ковтун відібрався до фіналів у командному та особистому багатоборстві, а також у вільних вправах та вправах на паралельних брусах
Знову за крок до медалі. Ковтун вдруге посідає четверте місце на Олімпіаді
3 серпня, 17:24
Росія планує порушити тему F-16 на засіданнях Радбезу, скликаних іншими країнами
Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН через передачу F-16 Україні
1 серпня, 23:46
Союзники передали Україні першу партію F-16
Стало відомо, скільки винищувачів F-16 прибуло в Україну
1 серпня, 12:23
Вершим кроком має бути рішення уряду щодо затвердження переліку споживачів, яких не можна відключати, вважає експерт
Голова НКРЕКП пояснив, що відлякує інвесторів від української енергетики
30 липня, 17:42
Україна озброєна далекобійними ракетами американського виробництва, вона націлилася на Крим, який є критичною базою для Росії
Американські ракети завдають ударів по російських цілях в Криму
14 липня, 03:00

Олеся Яхно

Україна на Курщині ставить Росію перед вибором
Україна на Курщині ставить Росію перед вибором
Дві умови, без яких мирні плани не мають сенсу
Дві умови, без яких мирні плани не мають сенсу
Хто зробить перший крок, щоб змінити перебіг війни?
Хто зробить перший крок, щоб змінити перебіг війни?
Захід недооцінив ризики довгої війни між Україною та Росією
Захід недооцінив ризики довгої війни між Україною та Росією
Україна після війни. Шлях до Європи через внутрішні зміни
Україна після війни. Шлях до Європи через внутрішні зміни
Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл Охматдиту. Чи вдасться?
Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл Охматдиту. Чи вдасться?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
У Курській області вертоліт РФ обстріляв колону окупантів (фото)
35K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
23K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Білий трикутник. Що відомо про новий символ українського контрнаступу
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo

Новини

«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Сьогодні, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
Вчора, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua