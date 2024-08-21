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ЗСУ просунулися у Курській області – ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ просунулися у Курській області – ISW
ЗСУ атакують російські понтонні мости на захід від лінії фронту
фото з відкритих джерел

У вівторок, 20 серпня, Збройні сили України продовжили звільнення Курської області, досягнувши нових успіхів у своєму контрнаступі

ЗСУ активно знищують понтонні мости та інженерну техніку окупантів на річці Сейм, ускладнюючи їм логістику та пересування. Завдяки успішним атакам безпілотників, щонайменше один понтонний міст було знищено. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Українські сили також звільнили селище Вишнівка, що підтверджується як геолокаційними знімками, так і непрямим визнанням Міноборони Росії. Крім того, ЗСУ просунулися на захід вздовж траси 38К-030 та на північний схід від Коренево, попри запеклий опір російських військ.

На північному сході від Суджі українські війська просунулися в лісистій місцевості біля Руського-Порічного, що підтверджується як геолокаційними кадрами, так і картами, опублікованими російськими військовими блогерами.

Також повідомляється про просування ЗСУ до західної околиці Руської Конопельки на схід від Суджі.

ЗСУ просунулися у Курській області – ISW фото 1
nderstandingwar.org

Важливим свідченням успіхів українських сил є захоплення російського танка Т-90М, який буксирують уздовж дороги Снагость-Любимівка. Це демонструє не лише ефективність ЗСУ, але й їхню здатність діяти в глибині території противника, наближаючись до міжнародного кордону.

Російські військові блогери визнають успіхи українських сил та повідомляють про спроби російських військ відновити втрачені позиції та стримати просування ЗСУ за допомогою артилерійських і повітряних ударів.

Загалом, український наступ у Курській області розвивається успішно, завдаючи значних втрат російським силам.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

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Теги: ЗСУ Міноборони наступ Курщина

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