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Україна та РФ можуть зайти у «глухий кут» – Пентагон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна та РФ можуть зайти у «глухий кут» – Пентагон
У звіті Пентагону зазначається, що українські війська залишаються здатними до оборонних операцій проти противника, але вони не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ щонайменше ще пів року
фото: Генштаб

Зазначається, що українські війська залишаються здатними до оборонних операцій проти противника, але вони не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ щонайменше ще пів року

Україні та Росії не вистачає військових ресурсів для проведення масштабних наступальних операцій одна проти одної. Це може свідчити про те, що обидві сторони наближаються до патової ситуації. Про це йдеться у звіті Пентагону, передає Bloomberg.

Згідно з оцінками розвідувального управління, Україна все ще не має боєприпасів, які б відповідали можливостям Росії випускати близько 10 000 артилерійських снарядів на день, навіть після того, як у квітні Конгрес США розблокував надання нової військової допомоги.

Зазначається, що українські війська залишаються здатними до оборонних операцій проти противника, але вони не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ щонайменше ще пів року. 

«Росія, з іншого боку, прийняла стратегію виснаження України й зможе утримувати буферну зону, яку захопили її війська, але не має достатньо сил, «щоб загрожувати більш глибоким просуванням на утримувану Україною територію, таку як місто Харків», – йдеться у звіті Пентагону.

Це підтверджують слова колишнього голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який також прогнозує, що «конфлікт близький до того, щоб зайти в глухий кут».

У звіті відзначається успішне застосування Україною наданих США ракетних систем Atacms, які вразили кілька ключових російських військових об'єктів, зокрема в Севастополі та Криму.  За даними Пентагону, ці удари змусили російські війська посилити протиповітряну оборону в Криму найсучаснішими системами С-500, наприклад, для захисту мосту через Керченський міст, однак ППО ще не продемонструвала повну боєздатність та значних успіхів, особливо на території окупованого півострова. 

Нагадаємо,  адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері заявив, що Керченський міст є законною ціллю ЗСУ, яка, ймовірно, буде вражена. Монтгомері наголошує, що вибити матеріально-технічний потенціал Росії в Криму важливо для майбутнього контрнаступу, щоб відбити Крим, якщо це відбуватиметься.

Нагадаємо, Збройні сили України роблять спроби ізолювати частину Курщини, яка розташована між українським кордоном і річкою Сейм, – це майже 300 кв миль (1 миля – понад 1,6 км) області. 

Наразі Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км та 93 населені пункти. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час Конгресу місцевих і регіональних влад.

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Теги: війна Курщина Пентагон ЗСУ росія

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