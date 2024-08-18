Чому «Газпром» не зупиняє транзит газу через Україну?

«Газпром» розуміє, що якщо транзит хоч на день зупиниться, то існуючі покупці міттево перейдуть на інші маршрути постачання газу

Мене, як експерта в транзиті газу, дуже цікавить чому «Газпром» досі не припиняє транзит, коли для цього є багато аргументів. Основний з них – Газпром не контролює газовимірювальну станцію Суджа, де знаходяться лічильники газу. Тому є не тільки ризики стороннього втручання в роботу вимірювального обладнання, але навіть працівники «Газпрому» не мають можливості зробити стандартні процедури по обслуговуванню цього обладнання. Цього цілком достатньо для оголошення форс-мажору та переривання транзиту.

Що ж утримає «Газпром» від оголошення форс-мажору на Суджі, принаймні на час знаходження там ЗСУ?

Бачу наступні аргументи:

Для «Газпрому» , який показав 0,5 трлн рублів збитків за перше півріччя, дуже важливо зберегти дохід від продажу газу в ЄС, який складає приблизно 5 млрд дол щорічно. Перенаправити цей газ на інші ринки немає технічної можливості. Кожен день транзиту приносить «Газпрому» 14 млн дол доходу. «Газпром» розуміє, що якщо транзит хоч на день зупиниться, то існуючі покупці міттево перейдуть на інші маршрути постачання газу, і є велика вирогідність, що транзит через Україну більше ніколи не поновитися. «Газпром» ясно побачив, коли після початку операції на Курщині ціна на газ в ЄС майже не змінилась, що ринок ЄС вже готовий жити без цього російського газу. Тому «Газпром» не хоче навіть на добу зупиняти транзит. Зараз основні отримувачі російського газу це Словаччина, Австрія та Італія. Трохи не напряму отримує і Угорщина. «Газпрому» потрібно зберегти постачання в проросійські Угорщину та Словаччину з метою щоб продовжувати політичну корупцію в цих країнах, які за гроші Кремля активно розхитують єдність ЄС. Без російського газу у керівників цих країн буде менше стимулів так активно підтримувати інтереси Росії. Кремлю важливо зберегти транзит газу в сепаратистку ПМР, бо відсутність там безкоштовно російського газу миттєво призведе до початку реінтеграційних процесів з Молдовою. Саме головне – при припиненні транзиту «Газпром» не тільки втратить доходи від продажу газу, але і може отримати багатомільярдні позови від отримувачів газу за недопостачу газу! Бо це зобовʼязання «Газпрому» доставити газ до Словаччини або Австрії, і якщо газ не прийде в ЄС, то покупці підуть в Арбітраж за компенсацією збитків. Аналогічно вже було з десятком інших європейських постачальників. І Uniper вже виграв в Арбітражі 13 млрд євро у «Газпрома» , а багато інших рішень ще на підході. Тільки у австрійської OMV є контракт до 2040 року, тому позов до «Газпрому» за недопостачу газу складе десяток мільярдів євро. Ці позови остаточно вбʼють «Газпром» .

Думаю, що «Газпром» буде максимально довго намагатись працювати в існуючих обставинах, але ризики переривання транзиту дуже значні.

Я особисто не бачу великих ризиків ні для України, ні для Європи в такому перериванні. Більше того, краще перервати цей транзит влітку, а не в січні.

Підтримую ЗСУ!