Чому «Газпром» не зупиняє транзит газу через Україну?
«Газпром» розуміє, що якщо транзит хоч на день зупиниться, то існуючі покупці міттево перейдуть на інші маршрути постачання газу
Мене, як експерта в транзиті газу, дуже цікавить чому «Газпром» досі не припиняє транзит, коли для цього є багато аргументів. Основний з них – Газпром не контролює газовимірювальну станцію Суджа, де знаходяться лічильники газу. Тому є не тільки ризики стороннього втручання в роботу вимірювального обладнання, але навіть працівники «Газпрому» не мають можливості зробити стандартні процедури по обслуговуванню цього обладнання. Цього цілком достатньо для оголошення форс-мажору та переривання транзиту.
Що ж утримає «Газпром» від оголошення форс-мажору на Суджі, принаймні на час знаходження там ЗСУ?
Бачу наступні аргументи:
- Для «Газпрому» , який показав 0,5 трлн рублів збитків за перше півріччя, дуже важливо зберегти дохід від продажу газу в ЄС, який складає приблизно 5 млрд дол щорічно. Перенаправити цей газ на інші ринки немає технічної можливості. Кожен день транзиту приносить «Газпрому» 14 млн дол доходу.
- «Газпром» розуміє, що якщо транзит хоч на день зупиниться, то існуючі покупці міттево перейдуть на інші маршрути постачання газу, і є велика вирогідність, що транзит через Україну більше ніколи не поновитися. «Газпром» ясно побачив, коли після початку операції на Курщині ціна на газ в ЄС майже не змінилась, що ринок ЄС вже готовий жити без цього російського газу. Тому «Газпром» не хоче навіть на добу зупиняти транзит.
- Зараз основні отримувачі російського газу це Словаччина, Австрія та Італія. Трохи не напряму отримує і Угорщина. «Газпрому» потрібно зберегти постачання в проросійські Угорщину та Словаччину з метою щоб продовжувати політичну корупцію в цих країнах, які за гроші Кремля активно розхитують єдність ЄС. Без російського газу у керівників цих країн буде менше стимулів так активно підтримувати інтереси Росії.
- Кремлю важливо зберегти транзит газу в сепаратистку ПМР, бо відсутність там безкоштовно російського газу миттєво призведе до початку реінтеграційних процесів з Молдовою.
- Саме головне – при припиненні транзиту «Газпром» не тільки втратить доходи від продажу газу, але і може отримати багатомільярдні позови від отримувачів газу за недопостачу газу! Бо це зобовʼязання «Газпрому» доставити газ до Словаччини або Австрії, і якщо газ не прийде в ЄС, то покупці підуть в Арбітраж за компенсацією збитків. Аналогічно вже було з десятком інших європейських постачальників. І Uniper вже виграв в Арбітражі 13 млрд євро у «Газпрома» , а багато інших рішень ще на підході. Тільки у австрійської OMV є контракт до 2040 року, тому позов до «Газпрому» за недопостачу газу складе десяток мільярдів євро. Ці позови остаточно вбʼють «Газпром» .
Думаю, що «Газпром» буде максимально довго намагатись працювати в існуючих обставинах, але ризики переривання транзиту дуже значні.
Я особисто не бачу великих ризиків ні для України, ні для Європи в такому перериванні. Більше того, краще перервати цей транзит влітку, а не в січні.
Підтримую ЗСУ!
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