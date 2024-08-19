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ЦАХАЛ завдав удару по сховищах зброї Хезболли в Лівані

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЦАХАЛ завдав удару по сховищах зброї Хезболли в Лівані
ЦАХАЛ атакував сховища зброї Хезболли в Лівані
фото з відритих джерел

Ізраїль провів операцію проти терористичних об'єктів у південному Лівані

Ізраїльські військові сили (ЦАХАЛ) здійснили атаку на об'єкти Хезболли в Лівані, спрямовану на знищення сховищ зброї, що належать цій терористичній організації. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Згідно з джерелами, удар був нанесений по кількох ключових складах у південній частині Лівану, де зберігалася зброя та боєприпаси Хезболли. 

Нагадаємо, напередодні угруповання «Хезболла», що базується в Лівані, в ніч на 4 серпня обстріляло північ Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.

Згодом в Армії оборони Ізраїлю повідомили про близько 30 ракет, більшість із яких була перехоплена системою ППО, інші впали в незаселеній місцевості. Про постраждалих не повідомляють.

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала низку об'єктів «Хезболли» та ліквідувала представника терористичної організації.

До слова, раніше Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.

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Теги: військові боєприпаси Ізраїль Ліван

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