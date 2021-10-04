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    Поліція Грузії провела нові арешти у справі Саакашвілі

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    У Грузії затримали двох людей, які нібито допомогли Михайлу Саакашвілі потрапити в країну - Поліція Грузії провела нові арешти у справі Саакашвілі
    У Грузії затримали двох людей, які нібито допомогли Михайлу Саакашвілі потрапити в країну
    фото з відкритих джерел

    За даними ЗМІ, затримані Зураб і Шалва Цоцорія – батько та син, які працюють в терміналі порту Поті

    У Грузії у справі про незаконний перетин державного кордону експрезидентом Михайлом Саакашвілі затримано ще двоє людей. Про це повідомив прокурор Леван Вепхвадзе, пише портал «Новини-Грузія».

    За даними ЗМІ, затримані Зураб і Шалва Цоцорія – батько та син, які працюють в терміналі порту Поті.

    Дружина Зураба Цоцорії розповіла журналістам, що правоохоронці прийшли до них додому сьогодні на світанку. За словами жінки, сина та чоловіка забрали на допит, а через кілька годин вона дізналася, що обох затримали за звинуваченням у приховуванні злочину.

    Цоцорія не виключає, що єдиною причиною затримання стали родинні зв'язки з Елгуджею Цомаєю, який, за даними прокуратури, переховував у своїй квартирі в Тбілісі експрезидента, що незаконно прибув до Грузії.

    Зазначимо, сьогодні український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці.

    До слова, колишній очільник Грузії Михайло Саакашвілі написав листа з грузинської в’язниці у Руставі, куди його було поміщено після затримання.

    Це другий лист Саакашвілі із в'язниці. У першому він звернувся до грузинів та закликав їх прийти на вибори.

    Раніше стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

    Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

    Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: Михайло Саакашвілі арешт політика Грузія кордон
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    Поліція Грузії провела нові арешти у справі Саакашвілі