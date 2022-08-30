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Найбільший у світі морський перевізник Maersk пішов з Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
Найбільший у світі морський перевізник Maersk пішов з Росії
Maersk знайшов покупця на свій російський бізнес
фото: Вікіпедія

Компанія більше не братиме участі в операціях, пов'язаних з юридичними особами Росії

Данська компанія Maersk, що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях та обслуговуванні портових терміналів, продає свою частку в російському бізнесі та йде з Росії. Про це повідомила Російська служба ВВС News.

Керівництво Maersk заявило, що досягло угоди про продаж своїх 30,75% акцій у російській компанії контейнерних терміналів Global Ports Investments російської групи компаній «Дело».

Після продажу портовий підрозділ Maersk APM Terminals більше не братиме участі в будь-яких операціях, пов'язаних з юридичними особами, що діють у Росії або володіють активами в цій країні.

Maersk – найбільша у світі компанія з морських контейнерних перевезень та обслуговування портових терміналів. Штаб-квартира знаходиться в Копенгагені, а дочірні підприємства та офіси, в яких працює близько 79 тис. співробітників, знаходяться у більш ніж 135 країнах світу.

Нагадаємо, швейцарська компанія Logitech, що виробляє клавіатури, комп'ютерні мишки та веб-камери йде з російського ринку.

Також американська компанія Dell Technologies 27 серпня заявила, що припинила всі операції в Росії після закриття офісів на початку місяця, поповнивши список західних компаній, які залишили РФ на тлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Dell була ключовим постачальником серверів у Росії.

Теги: росія економіка

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