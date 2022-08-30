Найбільший у світі морський перевізник Maersk пішов з Росії
Компанія більше не братиме участі в операціях, пов'язаних з юридичними особами Росії
Данська компанія Maersk, що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях та обслуговуванні портових терміналів, продає свою частку в російському бізнесі та йде з Росії. Про це повідомила Російська служба ВВС News.
Керівництво Maersk заявило, що досягло угоди про продаж своїх 30,75% акцій у російській компанії контейнерних терміналів Global Ports Investments російської групи компаній «Дело».
Після продажу портовий підрозділ Maersk APM Terminals більше не братиме участі в будь-яких операціях, пов'язаних з юридичними особами, що діють у Росії або володіють активами в цій країні.
Нагадаємо, швейцарська компанія Logitech, що виробляє клавіатури, комп'ютерні мишки та веб-камери йде з російського ринку.
Також американська компанія Dell Technologies 27 серпня заявила, що припинила всі операції в Росії після закриття офісів на початку місяця, поповнивши список західних компаній, які залишили РФ на тлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Dell була ключовим постачальником серверів у Росії.
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