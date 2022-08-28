Найбільший постачальник серверів йде з російського ринку

Dell є ключовим постачальником серверів у Росії

Американська компанія Dell Technologies 27 серпня заявила, що припинила всі операції в Росії після закриття офісів на початку місяця, поповнивши список західних компаній, які залишили РФ на тлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Dell є ключовим постачальником серверів у Росії.

«Ще в лютому ми ухвалили рішення не продавати, не обслуговувати та не підтримувати продукти в Росії, Білорусі, Донецькій і Луганській областях України, на додаток до Криму, на який вже накладено ембарго», – сказали агенції Reuters у пресслужбі Dell.

Російське державне інформагентство ТАСС процитувало заступника міністра промисловості і торгівлі Василя Шпака, який сказав, що у відомстві стежать за розвитком ситуації.

«За нашими даними, переважна більшість фахівців R&D-центру Dell та інженерів підтримки в Санкт-Петербурзі та Москві вже отримали пропозиції про роботу з конкурентоспроможною оплатою від російських виробників», – додав він.

Сотні переважно західних компаній заявили, що повністю закривають або призупиняють свою діяльність у Росії після того, як Захід оголосив про жорсткі санкції проти Москви через її неспровоковану війну в Україні.