Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Найбільший постачальник серверів йде з російського ринку

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Найбільший постачальник серверів йде з російського ринку
Компанія Dell припиняє роботу в Росії
фото з відкритих джерел

Dell є ключовим постачальником серверів у Росії

Американська компанія Dell Technologies 27 серпня заявила, що припинила всі операції в Росії після закриття офісів на початку місяця, поповнивши список західних компаній, які залишили РФ на тлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Dell є ключовим постачальником серверів у Росії.

«Ще в лютому ми ухвалили рішення не продавати, не обслуговувати та не підтримувати продукти в Росії, Білорусі, Донецькій і Луганській областях України, на додаток до Криму, на який вже накладено ембарго», – сказали агенції Reuters у пресслужбі Dell.

Російське державне інформагентство ТАСС процитувало заступника міністра промисловості і торгівлі Василя Шпака, який сказав, що у відомстві стежать за розвитком ситуації.

«За нашими даними, переважна більшість фахівців R&D-центру Dell та інженерів підтримки в Санкт-Петербурзі та Москві вже отримали пропозиції про роботу з конкурентоспроможною оплатою від російських виробників», – додав він.

Сотні переважно західних компаній заявили, що повністю закривають або призупиняють свою діяльність у Росії після того, як Захід оголосив про жорсткі санкції проти Москви через її неспровоковану війну в Україні.

Теги: санкції фінанси росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канада поверне Німеччині решту турбін Nord Stream, виключених з-під санкцій
Канада поверне Німеччині решту турбін Nord Stream, виключених з-під санкцій
25 серпня, 02:57
Посол Швейцарії Клод Вільд розповів, що Швейцарія дотримується санкцій, які приймає ООН
Посол Швейцарії: вже було сім пакетів санкцій ЄС проти Росії і ми до всіх приєднались
25 серпня, 06:51
Пакет санкцій починає діти в Норвегії відсьогодні
Норвегія підтримала сьомий пакет санкцій проти Росії
26 серпня, 19:45

Економіка

Найбільший постачальник серверів йде з російського ринку
Найбільший постачальник серверів йде з російського ринку
Суд Чехії визнав дочірню компанію російського Сбербанку банкрутом
Суд Чехії визнав дочірню компанію російського Сбербанку банкрутом
Норвегія підтримала сьомий пакет санкцій проти Росії
Норвегія підтримала сьомий пакет санкцій проти Росії
Французький гігант TotalEnergies залишає Росію після скандалу
Французький гігант TotalEnergies залишає Росію після скандалу
Північна Македонія готується оголосити про енергетичну кризу
Північна Македонія готується оголосити про енергетичну кризу
Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі зі США – ЗМІ
Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі зі США – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
145K
Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію
78K
Кремль пояснив світу, чому його армія застрягла в Україні
64K
Чому Зеленський впевнений у перемозі? Саакашвілі розкрив «секрет»
57K
Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці
56K
З’явилися свіжі супутникові знімки Антонівського моста після ударів ЗСУ

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту