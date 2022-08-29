Комп'ютерна компанія Logitech остаточно йде з Росії

Logitech виготовляє не тільки обладнання для геймерів, а й техніку для відеоконференції

Швейцарська компанія Logitech, що виробляє клавіатури, комп'ютерні мишки та веб-камери йде з російського ринку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

«У березні ми повідомили, що Logitech припинить поставки в Росію. Ми уважно стежили за ситуацією і, на жаль, обставини не дозволяють нам продовжувати вести бізнес, як раніше», – зазначили в компанії.

ЗМІ повідомляються, що співробітники російського представництва відпрацюють останній робочий день 31 серпня.

Зазначимо, що команія Logitech виготовляє не тільки клавіатури, мишки, колонки, геймпади, джойстики та інше обладнання для геймерів, а й гарнітури та камери, необхідні для відеоконференції.

Нагадаємо, що американська компанія Dell Technologies 27 серпня заявила, що припинила всі операції в Росії після закриття офісів на початку місяця, поповнивши список західних компаній, які залишили РФ на тлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Dell була ключовим постачальником серверів у Росії.