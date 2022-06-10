Туреччина допоможе «Газпрому» обійти санкції Заходу – ЗМІ

Російський «Газпром» шукає, як обійти санкції ЄС і США

43 російські компанії включно з «Газпромом» перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула

Росія та Туреччина ведуть активні переговори про переміщення підсанкційних компаній РФ із Європи до Стамбула. Про це повідомляє видання Haberturk

Серед компаній, які планують переїхати до Туреччини в найближчі місяці, щоб обійти санкції, російський «Газпром» і десятки інших великих бізнесів з РФ.

За даними журналіста видання Четінера Четіна, протягом останніх 48 днів Росія і Туреччина активно обговорювали релокацію російських компаній, що потрапили під санкції США та ЄС.

«За отриманою мною інформацією, 43 російські компанії та олігархи, включно з «Газпромом», перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула. Цей процес, як очікується, почнеться в липні», – зазначив Четін.

Крім того, додає журналіст, перед візитом глави російського МЗС Сєргєя Лаврова в Туреччину туди прибула російська делегація, яка обговорила попередні умови перенесення офісів російських компаній із Європи.

Як повідомлялося, незважаючи на санкції, нині Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України.

Зокрема, РФ суттєво наростила експорт нафти в країни Азії.

Також Індія хоче купувати удвічі більше нафти з РФ.