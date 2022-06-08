Санкції: Росія має проблеми із контролем за якістю ліків

Російські компанії тепер купляють утридорога хроматографічні колонки через треті країни

Російським фармацевтичним компаніям не вистачає хроматографічних колонок – пристроїв, які використовуються під час розробки нових ліків і для контролю якості під час випуску вже зареєстрованих препаратів. Про це пише російське видання «Коммерсант».

Зокрема, в компанії «Активний компонент» заявили, що наявних у них запасів хроматографічних колонок вистачить на три-шість місяців. Дефіцит цього обладнання пов'язаний з відмовою західних виробників постачати в Росію комплектуючі. Основними постачальниками колонок у РФ були американські Agilent Technologies, Waters, Phenomenex і німецькі Merck і Macherey-Nagel. Після початку війни вони обмежили або припинили роботу на російському ринку.

Російські компанії тепер отримують хроматографічні колонки через треті країни. Але через порушення логістики пристрої подорожчали на 30-50%, а строки їх доставки зросли.

Деякі фармвиробники закуповують колонки у сторонніх посередників, інші тестують пристрої китайського виробництва. Складність у тому, що за будь-якої зміни постачальника потрібно вносити зміни в документацію, подану під час реєстрації препарату, а це тривалий і забюрократизований процес.

Ще серйознішою може бути проблема з хроматографами, ввезення яких у Росію заборонено в рамках санкцій ЄС, попереджають два дистриб'ютори. З цієї причини багато фармвиробників не зможуть оновити це обладнання, а також втратять сервісне обслуговування.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато відомих іноземних компаній оголосили про вихід із російського ринку. Зокрема, офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

Як відомо, Євросоюз запровадив уже шість пакетів санкцій проти Росії і наразі вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій.



