Зеленський назвав новий інструмент захисту від реактивних шахедів

Українські розробки вже проходять випробування, а влада шукає можливості максимально прискорити результат

Україна працює з виробниками над новим поколінням дронів-перехоплювачів, які мають забезпечити захист від російських реактивних шахедів. Наразі є відповідні розробки та тривають їхні випробування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

Глава держави заслухав доповіді щодо протидії російським шахедам та роботи з виробниками нового покоління засобів для їхнього перехоплення.

«Доповіді щодо протидії російським шахедам і нашої роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних шахедів. Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю. Обговорили з міністром оборони Євгенієм Хмарою та головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат. Фінансову основу для цієї роботи забезпечили», – заявив Зеленський.

Окрему увагу під час обговорення приділили можливості прискорити роботу над новими перехоплювачами. Відповідні кроки Зеленський обговорив із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. За словами президента, фінансову основу для цієї роботи вже забезпечено.

Також глава держави заслухав доповіді щодо ситуації на фронті. Зеленський заявив, що українські військові продовжують захищати свої позиції та ведуть активну оборону.

Нагадаємо, раніше супутникові знімки зафіксували будівництво нових виробничих приміщень на території особливої економічної зони «Алабуга» у Татарстані, де Росія випускає ударні дрони шахед.

У південній частині зони триває активне будівництво. Там уже звели декілька великих видовжених приміщень, а поруч будують нові об'єкти, які перебувають на різних стадіях готовності. За даними Dnipro Osint, ідеться щонайменше про п'ять таких споруд. Біля них також облаштовані внутрішні дороги та під'їзди.