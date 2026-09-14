Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС не зміг продовжити санкції проти Росії: рішення заблокували дві країни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС не зміг продовжити санкції проти Росії: рішення заблокували дві країни
ЄС залишився без рішення щодо санкцій проти РФ
фото: Reuters

Якщо компроміс не знайдуть найближчим часом, обмеження автоматично припинять діяти щодо понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб

Посли держав Європейського Союзу не досягли консенсусу щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Ще одну спробу домовитися вони мають здійснити пізніше 14 вересня, адже вже наступного дня спливає граничний термін для поновлення обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Ради Європи.

Вранці 14 вересня Комітет постійних представників держав ЄС у Брюсселі (Coreper) зібрався на позачергове засідання. Однак узгодити продовження санкцій послам не вдалося.

«О 9 ранку 14 вересня Coreper зібрався в Брюсселі, але консенсусу не досягли – й домовилися провести ще одне засідання пізніше. Час засідання ще не визначили», – розповів один зі співрозмовників «Європейської правди».

Нове засідання має відбутися пізніше цього ж дня. Час для пошуку компромісу обмежений, оскільки 15 вересня спливає останній термін для продовження індивідуальних санкцій за порушення територіальної цілісності України.

Якщо країни Євросоюзу не встигнуть погодити рішення, санкції автоматично припинять діяти щодо понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб, переважно з Російської Федерації.

За даними видання, досягненню консенсусу наразі перешкоджають позиції Словаччини та Франції. Станом на ранок 14 вересня обидві держави не відмовилися від своїх вимог, виконання яких вони пов'язують із продовженням санкцій.

Зокрема, Словаччина вимагає виключити із санкційного списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова. Франція 11 вересня також приєдналася до вимоги щодо виключення Алішера Усманова із санкційного списку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості будь-яких дискусій про послаблення санкцій проти російського бізнесу, який підтримує війну. За його словами, це особливо важливо на тлі системних російських атак на цивільні об'єкти та підприємства.

Глава держави зазначив, що 12 вересня російські війська випустили майже 500 «шахедів», завдаючи ударів по аграрних, металургійних та логістичних потужностях. Серед атакованих були, зокрема, об'єкти індійського, американського та польського бізнесу.

Окремо Зеленський згадав російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Президент заявив, що вони мають знайти сміливість зробити конкретні кроки проти війни, а не отримувати нові економічні можливості на тлі російського терору проти України.

Читайте також:

Теги: санкції Європа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пхеньян заробляє на співпраці з Москвою мільярди доларів
Зближення Путіна і Кім Чен Ина занепокоїло Китай – Forbes
Сьогодні, 04:45
Глава МЗС Естонії назвав вибори до Держдуми «перформансом Кремля»
Глава МЗС Естонії викрив головну особливість виборів до Держдуми
7 вересня, 07:26
Путін не виключив ударів Росії по Британії
Удар по Великій Британії реальний? Путін дав неоднозначну відповідь
2 вересня, 18:12
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 1 вересня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 1 вересня
1 вересня, 05:35
Західні аналітики розходяться в оцінках темпів російського наступу, хоча загалом визнають його поступовий характер
Військові розповіли, як ЗСУ готуються до оборони міст-фортець Донбасу
30 серпня, 22:01
Запуск крилатої ракети «Калібр»
Міноборони РФ анонсувало серію ударів по українській енергетиці
30 серпня, 10:43
Російські гроші в Європі не витрачають не тому, що бракує підстав, а тому, що не знаходиться охочого взяти ризик на себе
Чому за війну платить Європа, а €210 млрд російських активів лежать без діла?
29 серпня, 21:31
Занозін в 1990-х роках почав займатися степом в «Російській школі американського степу»
ЗСУ на фронті ліквідували триразового чемпіона світу зі степу
21 серпня, 09:58
Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня
Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня
20 серпня, 21:00

Соціум

Росія обмежила експорт важливого компонента для виробництва вибухівки
Росія обмежила експорт важливого компонента для виробництва вибухівки
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком
Трамп поспішив? Журналіст FT спростував остаточну угоду про енергетичне перемир'я
Трамп поспішив? Журналіст FT спростував остаточну угоду про енергетичне перемир'я
Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України
Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України
Розкішне весілля Трампа-молодшого отримало несподіваного спонсора з Росії
Розкішне весілля Трампа-молодшого отримало несподіваного спонсора з Росії
Канцлер Німеччини назвав головну загрозу для Європи у разі успіху Росії
Канцлер Німеччини назвав головну загрозу для Європи у разі успіху Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua