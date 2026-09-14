ЄС не зміг продовжити санкції проти Росії: рішення заблокували дві країни

Якщо компроміс не знайдуть найближчим часом, обмеження автоматично припинять діяти щодо понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб

Посли держав Європейського Союзу не досягли консенсусу щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Ще одну спробу домовитися вони мають здійснити пізніше 14 вересня, адже вже наступного дня спливає граничний термін для поновлення обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Ради Європи.

Вранці 14 вересня Комітет постійних представників держав ЄС у Брюсселі (Coreper) зібрався на позачергове засідання. Однак узгодити продовження санкцій послам не вдалося.

«О 9 ранку 14 вересня Coreper зібрався в Брюсселі, але консенсусу не досягли – й домовилися провести ще одне засідання пізніше. Час засідання ще не визначили», – розповів один зі співрозмовників «Європейської правди».

Нове засідання має відбутися пізніше цього ж дня. Час для пошуку компромісу обмежений, оскільки 15 вересня спливає останній термін для продовження індивідуальних санкцій за порушення територіальної цілісності України.

Якщо країни Євросоюзу не встигнуть погодити рішення, санкції автоматично припинять діяти щодо понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб, переважно з Російської Федерації.

За даними видання, досягненню консенсусу наразі перешкоджають позиції Словаччини та Франції. Станом на ранок 14 вересня обидві держави не відмовилися від своїх вимог, виконання яких вони пов'язують із продовженням санкцій.

Зокрема, Словаччина вимагає виключити із санкційного списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова. Франція 11 вересня також приєдналася до вимоги щодо виключення Алішера Усманова із санкційного списку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості будь-яких дискусій про послаблення санкцій проти російського бізнесу, який підтримує війну. За його словами, це особливо важливо на тлі системних російських атак на цивільні об'єкти та підприємства.

Глава держави зазначив, що 12 вересня російські війська випустили майже 500 «шахедів», завдаючи ударів по аграрних, металургійних та логістичних потужностях. Серед атакованих були, зокрема, об'єкти індійського, американського та польського бізнесу.

Окремо Зеленський згадав російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Президент заявив, що вони мають знайти сміливість зробити конкретні кроки проти війни, а не отримувати нові економічні можливості на тлі російського терору проти України.