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Польща під прицілом: Проросійська пропаганда в Telegram підриває підтримку України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Польща під прицілом: Проросійська пропаганда в Telegram підриває підтримку України
Telegram є «ідеальною платформою» для поширення прокремлівських наративів, особливо серед ультраправих спільнот Польщі
колаж: glavcom.ua

Мережа проросійської пропаганди в Польщі: Telegram-канали поширюють дезінформацію, спрямовану на підрив підтримки України

У Польщі активно діє мережа польськомовних Telegram-каналів, які систематично поширюють проросійську дезінформацію та пропаганду, намагаючись підірвати підтримку України та розколоти польське суспільство. За даними аналізу BBC, 22 таких канали, що мають понад 150 тис підписників, стали ключовими «відправними точками» для розповсюдження фейкових повідомлень, пише «Главком».

Одним із прикладів такої пропаганди є відео, що поширюється Telegram-каналом Polska Grupa Informacyjna. На ньому двоє чоловіків у камуфляжі з синіми маркуваннями (що імітують українських солдатів) спалюють прапор США та портрети Дональда Трампа, Джей Ді Венса та Ілона Маска, заявляючи українською мовою з сильним російським акцентом: «Нам не потрібні такі союзники, як ви». BBC зазначає, що це відео є постановочним, а форма легко доступна в Інтернеті.

Більшість із цих 22 каналів позиціонують себе як «неупереджені» польські новинні та інформаційні служби, обіцяючи «надійну та перевірену інформацію». Проте, вони часто цитують або копіюють контент російських державних ЗМІ, таких як RT та Sputnik, які заборонені в ЄС через маніпуляції інформацією.

Канали активно цитують російських посадовців (Володимир Путін, Дмитро Медведєв, Марія Захарова), пропагандистів (Володимир Соловйов) та так званих «Z-блогерів». Серед поширюваних наративів:

  • Відверта дезінформація: Наприклад, зображення, що імітує підготовку «жертв Бучі» (хоча добре задокументовані вбивства сотень українців російськими військами).
  • «Нацистський режим» у Києві: Українських лідерів та солдатів часто називають «нацистами», стверджуючи, що уряд у Києві «контролюється Сполученими Штатами».
  • Маніпуляція фактами: У випадку з найсмертоноснішим нападом Росії на Київ 17 червня, коли загинуло щонайменше 28 людей, більше половини каналів проігнорували інцидент, інші ж звинувачували Україну у жертвах, повторюючи кремлівські наративи про нібито удари лише по військових об'єктах.
  • Використання реальних страхів: Поширені наративи про те, що збільшення військових витрат у ЄС веде до бідності громадян, а також необґрунтовані узагальнення щодо українських біженців, зображуючи їх агресивними та такими, що виснажують країни-приймачі.

Аналіз BBC показав, що багато каналів з'явилися приблизно під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а щонайменше три спочатку публікувалися російською мовою, перш ніж були перейменовані на польські. Більшість каналів часто цитують або репостять контент один одного, створюючи мережу поширення.

Експерти вказують на зв'язки з Росією або Білоруссю:

  • UKR LEAKS_pl є частиною багатомовної мережі UKR LEAKS, якою керує Василь Прозоров, колишній офіцер СБУ, що перейшов на бік Росії.
  • InfoDefensePOLAND належить до групи InfoDefense, пов'язаної з Юрієм Подолякою, прокремлівським блогером родом з України, заочно засудженим українськими судами.
  • Канал «Правда PL» входить до великої міжнародної мережі «Правда», яку французьке агентство Viginum пов'язує з російською ІТ-фірмою в окупованому Криму.

Філіп Гловач, старший аналітик Національного дослідного інституту NASK у Варшаві, зазначає, що Telegram є «ідеальною платформою» для поширення прокремлівських наративів, особливо серед ультраправих спільнот та прихильників теорій змови. Алексій Шимкевич з польської організації Demagog додає, що такі повідомлення "легітимізують та закріплюють погляди та наративи російського режиму в польському публічному дискурсі", що призводить до ознак втоми суспільства щодо біженців.

Представник Polska Grupa Informacyjna заявив BBC, що їхній канал є «незалежним новинним каналом» і його «головним принципом є неупередженість», рішуче відкинувши твердження про прокремлівські наративи. Проте, експерти попереджають про потужний вплив такої пропаганди на польське суспільство та ризики для підтримки України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі відкинуло інформацію, опубліковану в італійській щоденній газеті «Libero», щодо нібито претензій Польщі на західну частину України. Речник МЗС Павел Вронський заявив, що такі твердження є елементом російської дезінформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Як зазначає видання, польське МЗС офіційно втрутилося щодо статті в журналі «Libero», яка вийшла 19 червня. Праворадикальна газета, що видається в Мілані з 2000 року, опублікувала матеріал з нападками на Київ та зусилля президента України Володимира Зеленського посилити тиск Заходу на Росію.

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Теги: Польща пропаганда росія фейк

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