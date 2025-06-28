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Путін вирішив урізати військові витрати через падіння економіки РФ – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін вирішив урізати військові витрати через падіння економіки РФ – The Telegraph
За словами Путіна, РФ скоротить витрати на оборону «наступного року»
фото з відкритих джерел

РФ скоротить витрати на оборону «наступного року» або «протягом наступних трьох років»

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про плани скорочення військових витрат після того, як чиновники попередили, що РФ перебуває «на межі рецесії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За словами Путіна, РФ скоротить витрати на оборону «наступного року» або «протягом наступних трьох років».

Його коментарі прозвучали після того, як минулого тижня міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що країна «перебуває на межі рецесії», тобто уповільнення економіки.

Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна також попередила, що економічне зростання країни у воєнний час, зумовлене величезними витратами державного оборотного сектору, – поступово сходить нанівець.

«Ми зростали протягом двох років досить високими темпами, тому що були активовані безкоштовні ресурси. Ми повинні розуміти, що багато хто з цих ресурсів дійсно вичерпані», – сказала вона.

Видання зазначає, що 2024 року економіка РФ зросла на 4,3%, однак у спробі стримати інфляцію (зростання цін) відсоткові ставки з жовтня утримували на рівні 21%, а цього місяця трохи знизили до 20%, оскільки тиск дещо послабився.

Інфляція значною мірою була зумовлена санкціями, які призвели до зростання вартості імпорту.

Крім того, в країні дефіцит працівників. Зокрема, зростання заробітної плати підскочило до 16-річного максимуму через брак робочої сили, спричинений її перетіканням до оборонного сектору та армії.

Так, за оцінками Вищої школи економіки (Москва), на кінець 2024 року дефіцит працівників становив 2,6 млн осіб.

Також Кремль запропонував солдатам високу заробітну плату і щедрі виплати, прагнучи поповнити ряди на передовій.

Видання зазначає, що хоч військово-промисловий комплекс отримав вигоду від збільшення державних видатків, але приватні галузі промисловості постраждали від зниження попиту, зростання видатків і великих боргових зобов'язань через високі відсоткові ставки.

За даними Bloomberg News, російські банківські чиновники приватно попередили, що наступного року є ризик кризи через зростання кількості підприємств, нездатних виплачувати кредити.

Також видання пише, що майбутні витрати можуть включати витрати на реінтеграцію «ветеранів» війни в Україні. Як повідомляється, наразі з майже 140 000 солдатів РФ, які повернулися до цивільного життя – залишаються безробітними.

Раніше путінський посланець з українським корінням Кирило Дмітрієв зробив неочікувану заяву про розв'язання Третьої світової війни.

До слова, дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький вважає, що світ перебуває на межі початку Третьої великої війни.

Раніше ми писали, що нинішня адміністрація США не розуміє сутності путінської Росії. Зокрема, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не усвідомлює, що глобальна конфронтація вже почалася.

Колишній посол України у Франції і США Олег Шамшур зауважив, що наразі йдеться ще не про початок Третьої світової війни, а про початок протистояння у світі: «На жаль, Трамп цього не розуміє, це факт. Як буде розвиватися ситуація надалі – достеменно ніхто не знає».

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Теги: Москва диктатор путін міністр економіка

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