Bitcoin наближається до свого історичного максимуму

Bitcoin досягнув позначки вартості у майже $64 тис.

У середу, 28 лютого, курс Bitcoin перевищив $60 тис. Криптовалюта досягла нової максимальної позначки вартості вперше з листопада 2021 року. Ціна головної криптовалюти у верхній точці досягала $60 663,93, що стало рекордним значенням більш ніж за два роки. Того ж дня Bitcoin виріс ще й переступив позначку в $61 тис., а згодом досяг майже $64 тис., однак знову наразі відкотився. Історичного максимуму курсу біткоїна було досягнуто 10 листопада 2021 року, тоді він коштував $68,7 тис.

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12 лютого Bitcoin перевалив психологічну позначку в $50 тис., і за два з лишком тижні зріс ще на $10 тис. Загалом з початку 2022 року вартість біткоїна зросла втричі. Зараз капіталізація Btc перевищує $1,16 трлн. Курс другої за капіталізацією криптовалюти – Ethereum (Eth) – також оновив річний максимум, «ефір» торгується вище $3,3 за капіталізації понад $398 млрд.

Зростання криптовалюти підтримується за рахунок кількох факторів

По-перше, значно зріс попит на Bitcoin-Etf. Це біржові фонди, в яких зібрані цінні папери на основі будь-якого індексу, сектора, товару або іншого активу. У контексті біткоїна Etf дають інвестору можливість стежити за рухом його ціни, не маючи на руках самої криптовалюти. Вартість Bitcoin 2023 року зросла більш ніж на 150% на очікуваннях інвесторів, що Комісія з цінних паперів і бірж США (Sec) схвалить запуск Bitcoin-Etf: дозвіл було надано 10 січня через десять років відмов. Через два місяці після запуску активи дев'яти провідних спотових біржових фондів (ETF) на базі біткоїна перевищили $17 млрд.

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По-друге, Bitcoin сильно виріс після того, як виробник програмного забезпечення для бізнесу і великий криптоінвестор MicroStrategy розкрив інформацію про придбання близько 3000 біткоїнів на $155,4 млн.

Третій фактор – інвестори чекають майбутнього халвінгу (від англ. halving – «ділення навпіл»). Грубо кажучи, це процес зменшення швидкості генерування нових одиниць криптовалюти і, як наслідок, зниження розміру винагороди видобувачам криптовалюти (майнерам) за видобутий блок. Ця подія закладена в програмному коді біткоїна, щоб стримувати інфляцію. Халвінг відбувається приблизно раз на чотири роки і значно впливає на ціну біткоїна. Наприклад, за кілька місяців після першого халвінгу, який відбувся 28 листопада 2012 року, курс Bitcoin зріс з $12 до $1000. А на момент третього халвінгу (11 травня 2020 року) вартість одного Bitcoin становила $8,7 тис., у квітні 2021 року ціна перевищувала $63,5 тис. Новий халвінг очікується у квітні 2024 року.

Як пише Bloomberg, з початку минулого року Bitcoin утричі виріс у ціні, відновившись після падіння на 64% у 2022 році. Зокрема, уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня $50 тис.

Нагадаємо, на початку січня Bitcoin піднявся до 21-місячного максимуму, оскільки інвестори очікували потенційного схвалення біржового фонду біткойна в США. Ціна Bitcoin тоді досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $47 020,57, згідно з даними Coin Metrics.

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До слова, у 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова – 53 млн грн. За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоїни в еквіваленті 41 млн грн.

Найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік – 121 BTC – задекларував депутат Одеської облради Микита Кузькевич. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.

Зазначимо, посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році.