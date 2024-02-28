Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Bitcoin наближається до свого історичного максимуму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Bitcoin наближається до свого історичного максимуму
Загалом з початку 2022 року вартість Bitcoin зросла втричі
фото з відкритих джерел

Bitcoin досягнув позначки вартості у майже $64 тис.

У середу, 28 лютого, курс Bitcoin перевищив $60 тис. Криптовалюта досягла нової максимальної позначки вартості вперше з листопада 2021 року. Ціна головної криптовалюти у верхній точці досягала $60 663,93, що стало рекордним значенням більш ніж за два роки. Того ж дня Bitcoin виріс ще й переступив позначку в $61 тис., а згодом досяг майже $64 тис., однак знову наразі відкотився. Історичного максимуму курсу біткоїна було досягнуто 10 листопада 2021 року, тоді він коштував $68,7 тис.

12 лютого Bitcoin перевалив психологічну позначку в $50 тис., і за два з лишком тижні зріс ще на $10 тис. Загалом з початку 2022 року вартість біткоїна зросла втричі. Зараз капіталізація Btc перевищує $1,16 трлн. Курс другої за капіталізацією криптовалюти – Ethereum (Eth) – також оновив річний максимум, «ефір» торгується вище $3,3 за капіталізації понад $398 млрд.

Зростання криптовалюти підтримується за рахунок кількох факторів

По-перше, значно зріс попит на Bitcoin-Etf. Це біржові фонди, в яких зібрані цінні папери на основі будь-якого індексу, сектора, товару або іншого активу. У контексті біткоїна Etf дають інвестору можливість стежити за рухом його ціни, не маючи на руках самої криптовалюти. Вартість Bitcoin 2023 року зросла більш ніж на 150% на очікуваннях інвесторів, що Комісія з цінних паперів і бірж США (Sec) схвалить запуск Bitcoin-Etf: дозвіл було надано 10 січня через десять років відмов. Через два місяці після запуску активи дев'яти провідних спотових біржових фондів (ETF) на базі біткоїна перевищили $17 млрд.

По-друге, Bitcoin сильно виріс після того, як виробник програмного забезпечення для бізнесу і великий криптоінвестор MicroStrategy розкрив інформацію про придбання близько 3000 біткоїнів на $155,4 млн.

Третій фактор – інвестори чекають майбутнього халвінгу (від англ. halving – «ділення навпіл»). Грубо кажучи, це процес зменшення швидкості генерування нових одиниць криптовалюти і, як наслідок, зниження розміру винагороди видобувачам криптовалюти (майнерам) за видобутий блок. Ця подія закладена в програмному коді біткоїна, щоб стримувати інфляцію. Халвінг відбувається приблизно раз на чотири роки і значно впливає на ціну біткоїна. Наприклад, за кілька місяців після першого халвінгу, який відбувся 28 листопада 2012 року, курс Bitcoin зріс з $12 до $1000. А на момент третього халвінгу (11 травня 2020 року) вартість одного Bitcoin становила $8,7 тис., у квітні 2021 року ціна перевищувала $63,5 тис. Новий халвінг очікується у квітні 2024 року.

Як пише Bloomberg, з початку минулого року Bitcoin утричі виріс у ціні, відновившись після падіння на 64% у 2022 році. Зокрема, уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня $50 тис.

Нагадаємо, на початку січня Bitcoin піднявся до 21-місячного максимуму, оскільки інвестори очікували потенційного схвалення біржового фонду біткойна в США. Ціна Bitcoin тоді досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $47 020,57, згідно з даними Coin Metrics.

До слова, у 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова – 53 млн грн. За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоїни в еквіваленті 41 млн грн.

Найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік – 121 BTC – задекларував депутат Одеської облради Микита Кузькевич. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.

Зазначимо, посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році.

Теги: Біткоїн гроші криптовалюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям»
Європарламент схвалив передачу Україні 50 млрд євро
Вчора, 13:38
Кулеба закликав всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому
Кулеба звернувся до українців, які під час війни виїхали за кордон
26 лютого, 23:30
Валютні обмеження відлякують іноземних інвесторів від України – експерт
Наявність валютних обмежень унеможливлює інвестиції в економіку України – експерт
24 лютого, 15:43
Вже цього року інженерні війська приступили до обладнання декількох тисяч опорних пунктів
За час великої війни Україна обладнала понад дві тисячі опорних пунктів на фронті
24 лютого, 12:00
Представник влади доводить: усе у світі має свою ціну, і той, хто здатен фінансувати воїна на фронті, має право робити це
Скільки має коштувати право бути заброньованим?
15 лютого, 16:36
Поляки почали менше вживати пива
Заощаджують на всьому: поляки почали відмовляти собі у пиві
14 лютого, 15:05
Лієва взяли під варту у залі суду
Експосадовця Міноборони Лієва взято під варту
12 лютого, 18:27
Суд арештував нерухомість екснардепа Олега Царьова
Суд арештував нерухомість екснардепа Олега Царьова
2 лютого, 12:23
Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах
Студентка видавала себе за військового та виманювала гроші на сайтах знайомств
30 сiчня, 14:07

Економіка

Споживання газу: Єврокомісія звернулась до споживачів із новим закликом
Споживання газу: Єврокомісія звернулась до споживачів із новим закликом
Євросоюз остаточно затвердив надання €50 млрд для України
Євросоюз остаточно затвердив надання €50 млрд для України
Bitcoin наближається до свого історичного максимуму
Bitcoin наближається до свого історичного максимуму
Пентагон може використати $4 млрд для допомоги Україні
Пентагон може використати $4 млрд для допомоги Україні
Ще одна країна ЄС виділить €200 млн на закупівлю боєприпасів для України
Ще одна країна ЄС виділить €200 млн на закупівлю боєприпасів для України
Китай підкорює авторинок Європи. Тисячі електромобілів прибули до Німеччини
Китай підкорює авторинок Європи. Тисячі електромобілів прибули до Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям
64K
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
31K
Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt
22K
Помер останній глава радянського уряду
8310
Борис Джонсон звернувся до Путіна з пропозицією
4905
СБУ «на гарячому» затримала колаборантку, яка працювала в харківському виші

Новини

Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Сьогодні, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua