У яких відомствах посадовці мають найбільші криптогаманці: інфографіка

Найбільше прихильників альтернативних грошей виявилося у Нацполіції та прокуратурі, за даними Єдиного державного реєстру декларацій

Найпопулярнішою криптовалютою залишається біткоїн

Посадовці з Нацполіції та прокуратури задекларували найбільше криптовалюти у 2022 році. Про це повідомяє сервіс моніторингу реєстраційних даних Опендатабот.

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1428 декларації зі згадкою криптовалюти зареєстрували чиновники у 2022 році. Понад 14% з них належать жителям Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей.

фото: Опендатабот

Найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції – 171 (12%) і прокуратурі – 150 (10,5%). До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад – 75 (9,5%).

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По регіонах популярності крипти у 2022 році переважали Дніпропетровський та Одеський – по 72 декларації, та Харківський – 64. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.

фото: Опендатабот

Найпопулярнішою криптовалютою залишився біткоїн – його у 2022 році задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях.

Як відомо, 1 428 декларацій зі згадкою криптовалюти подали чиновники у 2022 році за даними Єдиного державного реєстру декларацій. До порівняння, у 2021 році крипта згадувалась у 788 деклараціях.

Нагадаємо, суд наклав арешт на гаджети та криптогаманець ексголови Держпецзвʼязку Щиголя.

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У телефоні колишнього голови Держспецзв'язку правоохоронці знайшли криптогаманець, на якому зберігається криптовалюта, еквівалентна $1,5 млн

Також ВАКС арештував $1,5 млн криптоактивів ексголови Держспецзв'язку.

Зазначається, що заарештовано вилучену криптовалюту Tether USDT у кількості 1,2 млн одиниць (на момент викриття – $1,2 млн), TRX у кількості 331 одиниці ($35) і 6,9 біткойнів ($275 тис).