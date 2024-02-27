Європарламент схвалив передачу Україні 50 млрд євро

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям»

Рішення підтримали 536 депутатів Європарламенту

Європейський парламент схвалив створення фонду допомоги для України та передачу 50 млрд євро протягом чотирьох років.

Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

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«Європейський парламент переважною більшістю голосів (536 «за», 40 «проти», 39 «утрималися») схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро», – повідомив він.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу у четвер 1 лютого досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето. А вже 5 лютого Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.

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Документ мав схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям», заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. За його словами, саміт ЄС, який відбувається 1 лютого, має забезпечити компроміс усіх 27 країн об'єднання з питань допомоги Києву.

Також повідомлялося, що Європейський Союз розраховує на тісну співпрацю з Держаудитслужбою України щодо контролю за використанням 50 млрд євро допомоги Україні від міжнародних партнерів. Як зазначила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, виділенні кошти Європейським Союзом підуть на формування спеціального Українського Фонду (Ukrainian Facility) з підтримки вітчизняної економіки. Водночас фонд повністю контролюється Європейським Союзом і всі рішення щодо використання цих грошей приймаються там.