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Заощаджують на всьому: поляки почали відмовляти собі у пиві

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Заощаджують на всьому: поляки почали відмовляти собі у пиві
Поляки почали менше вживати пива
фото: Pavel Danilyuk /Pexels

За рік вартість пива в Польщі в середньому зросла на 15,2%

У 2023 році продажі пива у Польші впали на майже 7%. Це означає, що поляки купили на 400 млн півлітрових пляшок і банок пива менше, ніж у 2022 році – повідомили в Асоціації роботодавців пивоварної промисловості Польщі – Browary Polskie, пише видання Gazeta.

За даними Browary Polskie, продаж пива в країні стрімко впав. Такі фактори, як пандемія, підвищення акцизів, війна в Україні та інфляція, сприяли падінню продажів пива. У сукупності вони призвели не лише до зростання цін, а й до зниження попиту.  В організації також констатують загальний тренд для всіх поляків: «Ми просто перестаємо витрачати гроші». 

За підсумками 2023 року продаж пива в Польщі скоротився на 6,9%, тобто поляки загалом купили 400 млн пляшок і банок об'ємом 0,5 літра. В Асоціації також назвали минулий рік найгіршим і найскладнішим для галузі за останнє десятиліття.

Як зазначає видання, у 2023 році вартість пива в Польщі, в середньому, зросла на 15,2%. Якщо порівнювати з 2022-м, найпомітніше скоротився продаж дорогого напою вищого та ультрапреміального сегменту (+14,6%). На 10% знизилася реалізація пива сегмента економ.

Цікаво, що сегмент безалкогольного пива виявився набагато стійкішим до поганих економічних умов. У 2023 році відбулося зниження лише на 0,4 млн літрів, що означає відносну стабільність на тлі сильного падіння ринку. «Таким чином, знову частка безалкогольного пива у всій категорії зросла – з 6,3 % до 6,5 %», – пише Gazeta.

«Поляки купують менше пива, бо інфляція та висока вартість життя змінили їхні пріоритети у сімейному бюджеті. Ми відмовляємося від витрат, які не входять до списку першочергових потреб, таких як розваги чи гастрономія, які, природно, пов’язані зі споживанням хмелю», – вважає комерційний директор компанії NielsenIQ Марчин Циганяк.

Нагадаємо, Уманський пивзавод перейменував пиво «Жигулівське» у «Віденське». Це пов’язане з відмовою від російсько-радянського минулого, повідомляє «Суспільне». Пивзавод припинив виробництво пива зі старою назвою з кінця жовтня 2023 року, розповіла маркетолог пивоварні «Уманьпиво» Марія Кисіль. Натомість підприємство представить той самий продукт, за тим самим рецептом та смаком під новою назвою «Віденське».

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Теги: гроші війна інфляція

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