Представник влади доводить: усе у світі має свою ціну, і той, хто здатен фінансувати воїна на фронті, має право робити це

Хто має платити: роботодавець, який зацікавлений у співробітнику, чи будь-який чоловік, з роботою чи без, але з грішми?

Про це соромно говорити, але знаю людей, які вважають, що донатом у сто гривень раз у місяць вони виконують свій обов'язок... І це не діти чи пенсіонери.

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Не засуджую, просто часом запитую: чи в курсі вони, скільки коштує один патрон для снайпера? Можливо, хоч ця цифра наштовхне на якісь роздуми. Бо не лише Телемарафон розхолоджує. Мантри «одна гривня важлива» і «спи, котику милий, працюють Збройні сили» також роблять не завжди добру справу.

Павло Вуєць із головою економічного комітету Верховної Ради, нардепом Дмитром Наталухою розібрали на деталі ідею бронювання за гроші. Хтось вважає цю тему взагалі аморальною, бо усі мають проливати кров, а хтось – шансом. І не для можливих ухилянтів, а для країни: вона має за щось утримувати армію, яка зростатиме.

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Представник влади доводить: усе у світі має свою ціну, і той, хто здатен фінансувати воїна на фронті, має право робити це.

Скільки має коштувати право бути заброньованим?

Хто має платити: роботодавець, який зацікавлений у співробітнику, чи будь-який чоловік, з роботою чи без, але з грішми?

Ваша думка.

Пропозиція провладного депутата – 30-35 тис. у місяць. Інші деталі – за посиланням унизу.