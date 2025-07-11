Вартість Bitcoin вже перевищила $118 тисяч

За останні три місяці цифровий актив зріс майже на 41%

Акції криптовалютних компаній, що котируються у США, зросли на попередніх торгах у п’ятницю, оскільки біткоїн знову досяг рекордного максимуму. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Найбільша криптовалюта світу востаннє зросла на 3,9% до $118 018, збільшивши свій річний приріст до майже 26%. За останні три місяці цифровий актив зріс майже на 41%.

Наступного тижня Палата представників Конгресу США обговорить три основні криптовалютні законопроєкти: Genius Act, Clarity Act і Anti-CBDC Surveillance State Act, щоб надати галузі регуляторну прозорість, якої вона давно вимагала. Це різкий поворот долі для сектору, який колись погрожував втечею в офшори, посилаючись на вороже середовище і жорстке правозастосування в США.

«Ми очікуємо, що капітал, який раніше був відсторонений через регуляторну невизначеність, повернеться», – сказав Джаг Кунер, керівник відділу деривативів на криптовалютній біржі Bitfinex.

«Останній сплеск біткоїна знову розпалив апетит до ризику в акціях, пов'язаних з криптовалютою, що дало поштовх компаніям, починаючи від операторів бірж і закінчуючи майнерами біткоїна», – пише Reuters.

Аналітики ринку очікують на подальше зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни.

До слова, американський уряд планує накопичити великий резерв біткоїна і не збирається продавати жодної одиниці цієї криптовалюти. Про це заявив виконавчий директор ради консультантів Білого дому з цифрових валют Бо Гайнс під час виступу на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі.