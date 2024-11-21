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Трамп візьметься за криптовалюту? ЗМІ анонсували появу у Білому домі нової посади

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп візьметься за криптовалюту? ЗМІ анонсували появу у Білому домі нової посади
Новий президент США може навести лад із криптовалютою
фото із відкритих джерел

У Білому домі може з'явитись людина, яка відповідатиме за політику щодо криптовалюти

Команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення першої в історії Білого дому посади, присвяченої виключно політиці в галузі криптовалют. Про це пише Bloomberg.

Наголошується, що ведуться переговори з представниками індустрії та розглядаються кандидатури на цю посаду. «Якщо її створять, це буде перша робота в Білому домі, пов'язана з криптовалютою», – повідомляє видання.

Трамп під час передвиборчої кампанії пообіцяв звернути особливу увагу на криптоіндустрію та звільнити голову Комісії з цінних паперів та бірж Гері Генслера, який посилив контроль над цифровими активами. На даний момент за посаду в новій Раді з криптовалют борються прихильники індустрії.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск пообіцяв скоротити сотні федеральних агенцій у США, але попросив дати знати, якщо під скорочення потраплять важливі витрати. У соцмережі X бізнесмен, який очолить структуру зі скорочення бюджетних видатків при адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що складе список найдурніших витрат бюджету США.

Раніше вартість біткоїна досягла нового історичного максимуму у $79 059, зрісши на 4%. Це сталося після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. 

До слова, за сім років північнокорейські хакери викрали криптовалюти на близько $3 млрд. Кошти пішли на розвиток ядерної і ракетної програм Північної Кореї.

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Теги: політика США Дональд Трамп криптовалюта Біткоїн переговори робота

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