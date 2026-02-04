Головна Світ Економіка
Біткоїн впав до найнижчого рівня після переобрання Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Біткоїн впав до найнижчого рівня після переобрання Трампа
Курс провідної криптовалюти знизився на 7%
фото: reuters

Падіння біткойна викликає сумніви в тому, що він функціонує як свого роду «цифрове золото»

Загальна ринкова вартість криптовалют з 29 січня знизилася на $467,6 млрд. У вівторок біткойн впав до найнижчого рівня з моменту переобрання президента США Дональда Трампа на початку листопада 2024 року і приходу до влади адміністрації, більш прихильної до криптовалют. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Провідна криптовалюта, яка в США досягла 15-місячного мінімуму на рівні $72 877, у середу дещо відновилася в Азії, торгуючись близько 10:00 за сінгапурським часом на рівні $76 200. Від початку року вона подешевшала на 13% і на 39% від свого піка 6 жовтня, коли курс перевищував $126 тис.

«Вранці в Азії настрої обережні та захисні. Настрій все ще схильний до уникнення ризиків, але темпи вимушеного продажу сповільнилися порівняно з закриттям ринку в США», – сказала Рачел Лукас, аналітик BTC Markets. Проте, «падіння біткойна нижче $73 тис. викликало надзвичайний страх», – додала вона.

Падіння відбулося після нестабільного тижня на світових ринках, який також характеризувався різкими коливаннями цін на золото та срібло. Хоча дорогоцінні метали знайшли покупців у вівторок після недавніх втрат, криптовалюти не змогли залучити підтримку. Біткойн та американські акції впали, оскільки зростання напруженості між США та Іраном спонукало інвесторів шукати безпечні активи.

Падіння біткойна викликає сумніви в тому, що він функціонує як свого роду «цифрове золото», оскільки не виступив безпечним притулком у період підвищеної геополітичної невизначеності. Інвестор Майкл Беррі цього тижня попередив, що біткойн виявився суто спекулятивним активом.

Раніше 2 лютого ціна біткоїна майже опустилася до $75 тис. під час безперервного різкого розпродажу великих обсягів, унаслідок якого вартість активу знизилася більш ніж на 10% від нещодавніх максимумів і вперше з квітня 2025 року опустилася нижче $80 тис.

Теги: Біткоїн криптовалюта

