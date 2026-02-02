Біткоїн впав нижче $75 тис. вперше з квітня 2025 року

Падіння біткоїна відбувається на тлі загального спадного тренду в криптовалютному секторі

Ціна біткоїна майже опустилася до $75 тис. під час безперервного різкого розпродажу великих обсягів, унаслідок якого вартість активу знизилася більш ніж на 10% від нещодавніх максимумів і вперше з квітня 2025 року опустилася нижче $80 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на bitcoinmagazine.

Дані показують, що біткоїн впав з 24-годинного максимуму в $84 356 до мінімуму в $75, 6 тис. за лічені години, оскільки продавці перевершили підтримку попиту на основних біржах. Цей крок став одним з найрізкіших одноденних падінь за рік і спричинив масові ліквідації на ринках деривативів.

Зокрема, за даними Reuters, срібло подешевшало на 11,25% до мінімуму в $75,10, а золото впало на 5,34% до $4604,47. Південнокорейський індекс Kospi, який минулого року показав найкращі результати, в якийсь момент впав на 5,6%, а ф'ючерси на індекс S&P 500 e-mini в останній раз знизилися на 1,0%.

Нагадаємо, кілька днів тому ціна криптовалюти Bitcoin впала нижче $79 тис. за монету, продовжуючи спад на світових ринках криптовалют і фінансових активів загалом. 31 січня 2026 року біткоїн подешевшав на понад 6% до близько $78 719, що стало найнижчим рівнем з листопада минулого року.

Аналітики повідомляють, що крипторинок перебуває у «червоній зоні».