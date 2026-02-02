Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Біткоїн впав нижче $75 тис. вперше з квітня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Біткоїн впав нижче $75 тис. вперше з квітня 2025 року
фото: reuters

Падіння біткоїна відбувається на тлі загального спадного тренду в криптовалютному секторі

Ціна біткоїна майже опустилася до $75 тис. під час безперервного різкого розпродажу великих обсягів, унаслідок якого вартість активу знизилася більш ніж на 10% від нещодавніх максимумів і вперше з квітня 2025 року опустилася нижче $80 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на bitcoinmagazine.

Дані показують, що біткоїн впав з 24-годинного максимуму в $84 356 до мінімуму в $75, 6 тис. за лічені години, оскільки продавці перевершили підтримку попиту на основних біржах. Цей крок став одним з найрізкіших одноденних падінь за рік і спричинив масові ліквідації на ринках деривативів.

Біткоїн впав нижче $75 тис. вперше з квітня 2025 року фото 1

Зокрема,  за даними Reuters, срібло подешевшало на 11,25% до мінімуму в $75,10, а золото впало на 5,34% до $4604,47. Південнокорейський індекс Kospi, який минулого року показав найкращі результати, в якийсь момент впав на 5,6%, а ф'ючерси на індекс S&P 500 e-mini в останній раз знизилися на 1,0%.

Нагадаємо, кілька днів тому ціна криптовалюти Bitcoin впала нижче $79 тис.  за монету, продовжуючи спад на світових ринках криптовалют і фінансових активів загалом. 31 січня 2026 року біткоїн подешевшав на понад 6% до близько $78 719, що стало найнижчим рівнем з листопада минулого року.

Аналітики повідомляють, що крипторинок перебуває у «червоній зоні»

Теги: Біткоїн криптовалюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварія у США, звернення Трампа щодо агентів ІСЕ: головне за ніч
Аварія у США, звернення Трампа щодо агентів ІСЕ: головне за ніч
Вчора, 05:48
Падіння біткоїна відбувається на тлі загального спадного тренду в криптовалютному секторі
Біткоїн впав нижче $79 тис. і оновив мінімум за три місяці
31 сiчня, 23:57
Біткоїн обвалився нижче $85 тис.
Біткоїн різко обвалився
29 сiчня, 22:28
Нові ліцензійні умови чітко розмежовують лотерейну діяльність і азартні ігри
Маскування казино під лотерею не пройде. Азартний регулятор підключає БЕБ
Вчора, 11:40
Нині обговорюється ідея подання залежних військових на обмеження гри через командирів
Доступ військових до онлайн-ігор. Державний регулятор пояснив наслідки запроваджених обмежень
29 сiчня, 08:28
Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру
Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру
28 сiчня, 16:23

Бізнес

Біткоїн впав нижче $75 тис. вперше з квітня 2025 року
Біткоїн впав нижче $75 тис. вперше з квітня 2025 року
Маскування казино під лотерею не пройде. Азартний регулятор підключає БЕБ
Маскування казино під лотерею не пройде. Азартний регулятор підключає БЕБ
Україна продає частину Приватбанку: акції можна буде купити через «Дію»
Україна продає частину Приватбанку: акції можна буде купити через «Дію»
Українські виробництва молочної продукції можуть призупинити роботу
Українські виробництва молочної продукції можуть призупинити роботу
Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» купити онлайн-сервіс для пошуку ліків
Антимонопольний комітет дозволив «Київстару» купити онлайн-сервіс для пошуку ліків
Екологічна сталь – це матеріал майбутнього: СЕО «Метінвесту» розповів про модель модернізації для України
Екологічна сталь – це матеріал майбутнього: СЕО «Метінвесту» розповів про модель модернізації для України

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua