Венесуела готує масштабний експорт нафти супертанкерами: головна ставка на Індію

Трейдингові компанії та покупці венесуельської нафти зафрахтували перші надвеликі танкери для перевезення сирої нафти, відтоді, як почала діяти угода про постачання між Каракасом і Вашингтоном

Венесуела розпочинає нову фазу відновлення свого нафтового сектору, готуючи відправку надвеликих танкерів до Індії. Країна прагне повернути статус ключового постачальника на індійський ринок, витісняючи російську сировину за підтримки США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Повідомляється, що три надвеликі танкери, зафрахтовані Vitol і Trafigura, – Nissos Kea, Nissos Kythnos і Arzanah – отримали вікна завантаження на Хосе в березні. Усі вони прямують до Індії.

Ще один супертанкер, Olympic Lion, цього тижня подавав сигнал, що його пункт призначення – Венесуела, з очікуваним прибуттям наприкінці березня, випливає з даних відстеження суден LSEG. Фрахтувальника одразу встановити не вдалося.

Також повідомляється, що надвеликі танкери, які можуть перевозити до 2 млн барелів кожен, здатні прискорити темпи поставок на головному нафтовому терміналі Венесуели Хосе. Цим терміналом керує державна енергетична компанія PDVSA, і він забезпечує до 70% загального експорту сирої нафти.

Трейдингові компанії Vitol і Trafigura експортують венесуельську нафту та паливо з січня в межах угоди на $2 млрд між США і Венесуелою після захоплення президента Ніколаса Мадуро силами США.

Нагадаємо, Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією. Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє американським компаніям постачати Венесуелі обладнання та технології для видобутку нафти та газу. Водночас вона забороняє будь-які транзакції для РФ та Китаю.

Росія вже відреагувала на заборону будь-яких операцій у Венесуелі. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав це «дискримінацією».