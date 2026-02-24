Головна Світ Економіка
У Татарстані другу добу палає ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Татарстані другу добу палає ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника
Сильна пожежа на нафтоперекачувальній станції в Росії
фото: скрин з відео

Супутникові знімки підтверджують масштабне задимлення та термічні аномалії на території резервуарного парку. Пожежу видно за десятки кілометрів

У російському Татарстані не вщухає масштабна пожежа на нафтоперекачувальній станції «Калейкіно», яка є стратегічним вузлом системи нафтопроводів РФ. Про це повідомляє «Главком».

Відомо, що об'єкт був атакований далекобійними дронами у ніч на 23 лютого, і станом на сьогодні вогонь досі не вдалося локалізувати.

Мешканці Альметьєвська повідомили про серію з 5-7 потужних вибухів, що супроводжувалися яскравими спалахами в небі. Невдовзі після цього в одному з районів міста почалася сильна пожежа, а над горизонтом піднялися стовпи густого диму. Мешканці і досі скаржаться на запах гару в повітрі.

Влада закликала жителів не підходити до вікон і залишатися в укриттях. Аеропорти Казані та Нижньокамська тимчасово припинили роботу.

ЗМІ Татарстану заявили про «складну стуацію на тлі атаки БпЛА», яка триває в Татарстані.

Місцеві офіційні канали, наполегливо уникаючи згадок вибухів і атаки як такої, повідомили також, що «на місці пожежі – ключового вузла нафтопроводу «Дружба» – були всі необхідні сили для ліквідації займання.

Зауважимо, станція «Калейкіно» забезпечує прокачування нафти з родовищ Татарстану та Сибіру до нафтопроводу «Дружба» та нафтопереробних заводів у центральній частині РФ.

Відстань від українського кордону до «Калейкіно» перевищує 1200 кілометрів.

Нагадаємо, під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. 

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Теги: війна пожежа росія

У Татарстані другу добу палає ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника
У Татарстані другу добу палає ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника
