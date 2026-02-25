Українська розвідка назвала виробників російських гелікоптерів, яких досі не торкнулися санкції

Відсутність санкцій дозволяє цим компаніям легально закуповувати іноземне обладнання, верстати та електронні компоненти через країни-посередники

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що 34 підприємства холдингу, що входять до держкорпорації «Ростех», 14 заводів та сервісних центрів досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про підприємства російського холдингу «Вертольоти Росії», які безпосередньо забезпечують окупаційну армію технікою, але досі не перебувають під міжнародними обмеженнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Українська розвідка повідомляє, що під санкціями досі не перебувають 34 підприємства, що входять до держкорпорації «Ростех», 14 заводів та сервісних центрів.

Серед ключових підприємств, які уникають обмежень:

АТ «ВР-Сервіс» – займається технічним обслуговуванням та ремонтом гелікоптерів;

ТОВ «ВР Ливарне виробництво» – забезпечує заводи специфічним литтям для компонентів авіатехніки;

Улан-Уденський лопатевий завод – стратегічний виробник лопатей для вертольотів серії «Мі» та «Ка», які активно використовуються у війні проти України.

У розвідці нагадали, що чотири роки тому десятки російських гелікоптерів Ка-52 та Мі-8 на малій висоті прямували до аеропорту Гостомель з метою його захоплення та створення плацдарму для наступу на Київ.

«Нині російські підприємства досі розробляють, виготовляють, ремонтують та обслуговують російські гелікоптери, зокрема ті, що залучалися до Гостомельської операції: розвідувально-ударні Ка-52 «алігатор» та транспортні Мі-8», – йдеться в повідомленні.

Українська розвідка наголошує, що оприлюднення цього списку є закликом до міжнародних партнерів синхронізувати санкційні списки.

«Всеосяжні санкції проти Росії та допомога Україні сьогодні – єдиний шанс демократичних держав уникнути поширення війни на європейському континенті та в інших частинах світу», – сказано у повідомленні.

