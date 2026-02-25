Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Українська розвідка назвала виробників російських гелікоптерів, яких досі не торкнулися санкції

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Українська розвідка назвала виробників російських гелікоптерів, яких досі не торкнулися санкції
Відсутність санкцій дозволяє цим компаніям легально закуповувати іноземне обладнання, верстати та електронні компоненти через країни-посередники
фото з відкритих джерел

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що 34 підприємства холдингу, що входять до держкорпорації «Ростех», 14 заводів та сервісних центрів досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про підприємства російського холдингу «Вертольоти Росії», які безпосередньо забезпечують окупаційну армію технікою, але досі не перебувають під міжнародними обмеженнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Українська розвідка повідомляє, що під санкціями досі не перебувають 34 підприємства, що входять до держкорпорації «Ростех», 14 заводів та сервісних центрів.

Серед ключових підприємств, які уникають обмежень:

  • АТ «ВР-Сервіс» – займається технічним обслуговуванням та ремонтом гелікоптерів;
  • ТОВ «ВР Ливарне виробництво» – забезпечує заводи специфічним литтям для компонентів авіатехніки;
  • Улан-Уденський лопатевий завод – стратегічний виробник лопатей для вертольотів серії «Мі» та «Ка», які активно використовуються у війні проти України.

У розвідці нагадали, що чотири роки тому десятки російських гелікоптерів Ка-52 та Мі-8 на малій висоті прямували до аеропорту Гостомель з метою його захоплення та створення плацдарму для наступу на Київ.

«Нині російські підприємства досі розробляють, виготовляють, ремонтують та обслуговують російські гелікоптери, зокрема ті, що залучалися до Гостомельської операції: розвідувально-ударні Ка-52 «алігатор» та транспортні Мі-8», – йдеться в повідомленні.

Українська розвідка наголошує, що оприлюднення цього списку є закликом до міжнародних партнерів синхронізувати санкційні списки.

«Всеосяжні санкції проти Росії та допомога Україні сьогодні – єдиний шанс демократичних держав уникнути поширення війни на європейському континенті та в інших частинах світу», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за минулий рік далекобійні дрони СБУ атакували пʼять військових аеродромів РФ. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. «Альфа» СБУ завдавала збитків ворогу на понад $1 млрд.

Читайте також:

Теги: санкції росія завод гелікоптер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія запровадила санкції проти 300 осіб та компаній
Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року
Вчора, 12:05
Мелоні розкрила деталі про переговори щодо завершення війни в Україні
Мелоні розкрила деталі про переговори щодо завершення війни в Україні
20 лютого, 05:38
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Starlink став важливим засобом зв’язку
РФ та Іран заявили, що Starlink порушує міжнародне право
11 лютого, 09:06
Завдання у тому, як змусити РФ прийняти варіант зупинки військових дій
Імітація переговорів: чому Росія знову тягне час
7 лютого, 11:05
Каркасом української економіки залишається гірничо-металургійний комплекс
Україна може стати індустріальною опорою Європи – CBS News
3 лютого, 13:46
Німецькі правоохоронці проводять обшуки
Німеччина заарештувала п’ятьох осіб за поставки товарів оборонним компаніям РФ
2 лютого, 17:43
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
2 лютого, 13:30
Яхта Медведчука Royal Romance опинилася у «підвішеному стані»: що відомо
Яхта Медведчука Royal Romance опинилася у «підвішеному стані»: що відомо
30 сiчня, 13:28
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, зимовий шторм у США, вибухи у РФ: головне за ніч
26 сiчня, 05:45

Економіка

Українська розвідка назвала виробників російських гелікоптерів, яких досі не торкнулися санкції
Українська розвідка назвала виробників російських гелікоптерів, яких досі не торкнулися санкції
Венесуела готує масштабний експорт нафти супертанкерами: головна ставка на Індію
Венесуела готує масштабний експорт нафти супертанкерами: головна ставка на Індію
Росія відреагувала на нові санкції Великої Британії
Росія відреагувала на нові санкції Великої Британії
США оновили торговельну політику після рішення Верховного суду
США оновили торговельну політику після рішення Верховного суду
У Татарстані другу добу палає ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника
У Татарстані другу добу палає ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника
У США набули чинності нові мита Трампа
У США набули чинності нові мита Трампа

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua