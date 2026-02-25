Головна Світ Економіка
У Британії починає працювати перший український оборонний завод

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Британії починає працювати перший український оборонний завод
Підприємство виготовлятиме безпілотні літальні апарати
фото: Валерій Залужний

Проєкт оцінюється у 200 млн фунтів стерлінгів. Завод забезпечить роботою близько 500 фахівців

У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод – виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни. Про це у соцмережі написав надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний, інформує «Главком».

За словами посла у Великій Британії Валерія Залужного, запуск виробництва саме в цій країні має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України.

«Ми залишаємо центр інженерної експертизи в Україні, а виробництво інтегруємо у британський оборонний простір. Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки», – написав Залужний.

фото: соцмережі

Український посол заявив, що для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії – це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць.

«Це приклад того, як можна швидко інтегрувати бойовий досвід у промислові рішення і власну безпеку», – додав Валерій Залужний.

фото: соцмережі

Він також подякував британським друзям за лідерство, послідовність і довіру.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії виступив із потужним зверненням до міжнародної спільноти, закликаючи активно протидіяти російській дезінформації про нібито «неминучу перемогу» РФ.

Очільник уряду Британії зазначив, що «ми маємо спростувати неправдиву інформацію про те, що Росія перемагає», додавши, що за останній рік вона захопила лише 0,8% території України «ціною жахливих втрат... пів мільйона життів».

Прем’єр наголосив, що Путін робить ставку на втому Заходу та поширення міфів про вичерпання українських ресурсів. 

