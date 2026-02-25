Росія відреагувала на нові санкції Великої Британії

Російські дипломати заявили, що прогнози про економічний колапс РФ, які лунають із Заходу з початку війни, «не відповідають реальності»

Посольство Росії у Великій Британії розкритикувало новий пакет санкцій, оголошений Лондоном до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пише «Главком».

Росіяни стверджують, що санкції проти нафтогазових компаній призведуть до «дестабілізації світових енергетичних ринків» і вдарять по британському бізнесу та споживачах.

У Москві назвали дії Великої Британії «спробою торговельно-економічного диктату», яка, за твердженням російської сторони, не матиме позитивних наслідків. Російські дипломати також заявили, що прогнози про економічний колапс РФ, які лунають із Заходу з початку війни, «не відповідають реальності», а російська економіка нібито адаптувалася до санкційного тиску.

Крім того, росіяни звинуватили британський політичний істеблішмент у надмірній підтримці України та інвестуванні бюджетних коштів у власний військово-промисловий комплекс.

Нагадаємо, напередодні уряд Великої Британії оголосив про новий пакет санкцій проти Росії, який у Лондоні назвали одним із наймасштабніших за час повномасштабної війни.

Головним об'єктом санкцій стала компанія «Транснєфть». Він є одним із найбільших у світі нафтопровідних операторів, через який транспортується понад 80% російського нафтового експорту. Також під санкції потрапили дочірні компанії «Росатома».

Новий санкційний пакет також стосується 49 осіб і організацій, причетних до постачання компонентів для російських дронів, дев'ять банків, що обслуговують міжнародні платежі Росії, три компанії у сфері ядерної енергетики та шість об'єктів у сфері зрідженого природного газу, зокрема термінали «Портова» і «Висоцьк».

Крім того, під санкції потрапили грузинські телеканали Imedi TV і PosTV, діяльність яких у Британії визнали російською пропагандою. Загалом Велика Британія запровадила санкції проти понад 3 тис. осіб, компаній і суден.