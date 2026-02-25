Головна Світ Економіка
Росія відреагувала на нові санкції Великої Британії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія відреагувала на нові санкції Великої Британії
Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року
Російські дипломати заявили, що прогнози про економічний колапс РФ, які лунають із Заходу з початку війни, «не відповідають реальності»

Посольство Росії у Великій Британії розкритикувало новий пакет санкцій, оголошений Лондоном до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пише «Главком».

Росіяни стверджують, що санкції проти нафтогазових компаній призведуть до «дестабілізації світових енергетичних ринків» і вдарять по британському бізнесу та споживачах. 

У Москві назвали дії Великої Британії «спробою торговельно-економічного диктату», яка, за твердженням російської сторони, не матиме позитивних наслідків. Російські дипломати також заявили, що прогнози про економічний колапс РФ, які лунають із Заходу з початку війни, «не відповідають реальності», а російська економіка нібито адаптувалася до санкційного тиску.

Крім того, росіяни звинуватили британський політичний істеблішмент у надмірній підтримці України та інвестуванні бюджетних коштів у власний військово-промисловий комплекс. 

Нагадаємо, напередодні уряд Великої Британії оголосив про новий пакет санкцій проти Росії, який у Лондоні назвали одним із наймасштабніших за час повномасштабної війни.

Головним об'єктом санкцій стала компанія «Транснєфть». Він є одним із найбільших у світі нафтопровідних операторів, через який транспортується понад 80% російського нафтового експорту. Також під санкції потрапили дочірні компанії «Росатома».

Новий санкційний пакет також стосується 49 осіб і організацій, причетних до постачання компонентів для російських дронів, дев'ять банків, що обслуговують міжнародні платежі Росії, три компанії у сфері ядерної енергетики та шість об'єктів у сфері зрідженого природного газу, зокрема термінали «Портова» і «Висоцьк».

Крім того, під санкції потрапили грузинські телеканали Imedi TV і PosTV, діяльність яких у Британії визнали російською пропагандою. Загалом Велика Британія запровадила санкції проти понад 3 тис. осіб, компаній і суден. 

