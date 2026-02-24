США оновили торговельну політику після рішення Верховного суду

Митна служба застосувала ставку 10%, проте адміністрація США готує жорсткіші обмеження

Сполучені Штати розпочали збір нового тимчасового глобального імпортного мита у розмірі 10%, водночас адміністрація президента Дональда Трампа працює над підвищенням тарифу до 15%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Новий тариф і плани підвищення

За даними американської влади, новий тариф набув чинності опівночі та діятиме протягом 150 днів. Він замінив ширші мита, запроваджені раніше на підставі надзвичайного законодавства, які Верховний суд США визнав недійсними. Дональд Трамп підписав відповідний указ у п’ятницю, встановивши ставку на рівні 10%, однак уже наступного дня заявив про намір підвищити її до 15%.

Митна та прикордонна служба США повідомила імпортерів, що наразі застосовується саме 10-відсотковий тариф. У Білому домі наголосили, що президент «не змінив своєї позиції» щодо підвищення ставки до 15%, однак конкретних строків не назвали. Станом на понеділок Трамп ще не підписав нового указу, тому митні органи можуть діяти лише в межах уже оприлюднених документів.

Реакція ринків

Запровадження нижчої ставки викликало додаткову невизначеність у торговельній політиці США, оскільки офіційних пояснень щодо такого рішення не надали. Аналітики Deutsche Bank припустили, що більше ясності може з’явитися після звернення президента до Конгресу. Водночас вони зазначили, що у довгостроковій перспективі фактичний рівень тарифів може знизитися.

Попри те, що нове мито виявилося нижчим, ніж очікували ринки, інвестори відреагували стримано через невизначеність у торгівельній політиці. Світові фондові індекси відкрилися зниженням, хоча американські біржі згодом перейшли до зростання.

Юридичні труднощі

Новий тариф створив складну ситуацію для Європейського Союзу, який раніше погодився на торговельну угоду зі ставкою базового мита 15%. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що блок переживає «перехідний період», однак американські посадовці запевнили його у дотриманні домовленостей.

Водночас у США тривають дискусії щодо юридичної стійкості нових мит. Закон про торгівлю 1974 року дозволяє президенту вводити такі заходи на строк до 150 днів для подолання проблем платіжного балансу. Адміністрація Трампа обґрунтовує рішення великим дефіцитом торгівлі товарами, який становить $1,2 трлн на рік. Однак частина економістів і юристів вважає, що країна не перебуває на межі кризи платіжного балансу, що може стати підставою для нових судових оскаржень.

Попередження союзникам

Президент США також попередив партнерів про можливе підвищення мит у разі відмови від уже погоджених торговельних угод. Японія звернулася до Вашингтона з проханням забезпечити сприятливі умови в новому тарифному режимі, а ЄС, Велика Британія та Тайвань заявили про намір дотримуватися чинних домовленостей. Китай, своєю чергою, закликав США відмовитися від «односторонніх тарифів» та висловив готовність до нових торговельних переговорів.

До слова, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».