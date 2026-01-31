Біткоїн впав нижче $79 тис. і оновив мінімум за три місяці

Біткоїн подешевшав на понад 6 %

Ціна криптовалюти Bitcoin впала нижче $79 тис. за монету, продовжуючи спад на світових ринках криптовалют і фінансових активів загалом. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними агентства, 31 січня 2026 року біткоїн подешевшав на понад 6 % до близько $78 719, що стало найнижчим рівнем з листопада минулого року. Падіння відбулося на тлі побоювань інвесторів щодо можливого загострення монетарної політики у США та зменшення ліквідності на світових фінансових ринках.

Аналітики зазначають, що побоювання щодо скорочення грошової маси та жорсткішого курсу Федеральної резервної системи можуть знизити інтерес до ризикових активів, таких як криптовалюти. Зокрема, посилення позицій щодо призначення нового голови ФРС викликало невпевненість серед учасників ринку, що додатково тисне на ціни.

Падіння біткоїна відбувається на тлі загального спадного тренду в криптовалютному секторі. Інші основні цифрові активи також зазнали значних втрат: Ethereum знизився майже на 12 %, відображаючи ширшу тенденцію розпродажів на ринку.

Ціна BTC трималася вище позначки $90 тис. протягом останніх кількох місяців, але з початку року поступово знижувалася у зв’язку зі змінами настроїв інвесторів та глобальною макроекономічною напругою.

Аналітики повідомляють, що крипторинок перебуває у «червоній зоні».