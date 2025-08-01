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Bloomberg: Танкери з російською нафтою застрягли біля узбережжя Індії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Bloomberg: Танкери з російською нафтою застрягли біля узбережжя Індії
Танкери мають вантажність близько 700 тис. барелів кожен
фото: Reuters

Індійські державні нафтопереробні заводи припинили закуповувати російську нафту

Щонайменше чотири танкери з російською нафтою стоять біля берегів Індії, оскільки державні нафтопереробні замови відмовилися від купівлі нафти з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Танкери Achilles та Elyte зараз стоять на якорі поблизу міста Джамнагар. Судна наприкінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луги, де зазвичай завантажується російська нафта Urals. Танкери, які перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії, мають вантажність близько 700 тис. барелів кожен. Обидва мали розвантажитися 2 та 3 серпня.

Два інші танкери, Destan та Horae, також простоюють біля індійського узбережжя з нафтою марки Urals. Танкери були завантажені в період з 24 червня по 1 липня, згідно з даними відстеження суден. Очікується, що Destan, на який накладено санкції ЄС та Британії, досягне порту Сікка найближчими днями. Horae, пункт призначення якого залишається невідомим, не підпадає під санкції ЄС, Британії чи США. Пункти призначення танкерів можуть змінитися.

Нагадаємо, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія буде платити підвищені мита у розмірі 25%, а також додаткові «штрафні» тарифи через своє членство в БРІКС та торгівлю з Росією.

Водночас індійські державні нафтопереробні заводи припинили закуповувати російську нафту минулого тижня. Вони звернулися до спотових ринків, щоб замістити російські поставки постачаннями з Абу-Дабі та Західної Африки.

Як відомо, у липні доходи Росії від продажу нафти і газу могли скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року. За підрахунками агентства Reuters, доходи Росії від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів ($8,66 млрд) через здешевлення нафти. Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.

До слова, Саудівська Аравія у червні стала найбільшим напрямком експорту російського мазуту та вакуумного газойлю.

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Теги: нафта корабель Індія

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