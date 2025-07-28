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Найбільший покупець нафти РФ розробляє власне гігантське родовище

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Найбільший покупець нафти РФ розробляє власне гігантське родовище
Китай хоче поступово відомовлятись від нафти країни-агресорки
фото із відкритих джерел

Китайська компанія CNOOC починає видобувати сиру нафту у Бохайській затоці

Китай, найбільший імпортер російської нафти, розпочав розробку нафтового родовища у Бохайській затоці на півночі країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Китайська CNOOC розпочала видобуток на нафтовому родовищі Kenli 10-2 у Бохайській затоці, геологічні запаси якої оцінюються у 100 млн тонн, або близько 730 млн барелів.

«Державний нафтовий гігант країни заявив, що проєкт є найбільшим неглибоким літологічним родовищем нафти на шельфі Китаю. Він очікує, що піковий видобуток досягне близько 19 400 барелів нафтового еквівалента на день у 2026 році», – пише Reuters.

CNOOC володіє 100% акцій проєкту та є оператором.

Компанія планує пробурити 79 експлуатаційних свердловин, на родовищі видобувають важку сиру нафту. «Нове виробництво є частиною плану CNOOC зі збільшення загального видобутку на нафтовому родовищі Бохай до 40 млн метричних тонн нафти на рік», – повідомила компанія.

Це одна з найскладніших виробничих платформ у регіоні Бохай і перша великомасштабна платформа для термічного видобутку важкої нефти.

Як раніше повідомляла компанія, у 2024 році нафтове родовище Бохай видобуло понад 36 млн тонн, або близько 720 тис. барелів сирої нафти на день, що становить майже шосту частину загального видобутку нафти в Китаї та забезпечує більше половини річного зростання виробництва у країні.

Раніше стало відомо, що у липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

Нагадаємо, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Сполучені Штати Америки на Радбезі ООН звернулись до Китаю з вимогою «припинити підживлювати агресію Росії» в Україні. 

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Теги: нафта росія тарифи Китай родовище

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