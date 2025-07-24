Дрони атакували нафтобазу в Адлері (відео)

Адлерська нафтобаза є частиною інфраструктури компанії «Роснафта»

У ніч на 24 липня дрони атакували Краснодарський край Росії. Вибухи пролуналали у Сочі та Адлері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Мешканці повідомляють про наймасштабнішу атаку дронів на Сочі. За повідомленням місцевих пабліків, дрони уразили нафтобазу в Адлері.

З'явились кадри влучань. На кадрах видніється пожежа та стовп диму, що підіймається в небо.

Адлерська нафтобаза є частиною інфраструктури компанії «Роснафта» і має стратегічне значення для постачання пального в південному регіоні РФ.

До слова, за даними Reuters, у липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

За підрахунками агентства, доходи Росії від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів ($8,66 млрд) через здешевлення нафти.

Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.